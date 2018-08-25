外交部加溫「非洲計畫」　盼結合臺商佈局非洲

（臺灣英文新聞／財經組 綜合報導）呼應總統蔡英文4月出訪非洲友邦史瓦帝尼後提出的非洲計畫，外交部昨（24）日辦理「前進非洲媒體茶敘」，邀請臺非官員及產業界人士簡介非洲的投資環境及商機。

外交部國際合作及經濟事務司司長葉非比表示，面對非洲具龐大潛力的新興市場，唯有政府與企業共同結合才能有效整合資源並擴大效益。

葉非比接著指出，政府在計畫推動的階段應專注在兩方面，首先是增進雙方的認知，特別是我國企業對非洲市場的瞭解，其次是政府應結合我國內部專業智庫與經貿組織，提供企業正確與準確的資訊，減少企業布局過程中的風險。

外交部為凸顯非洲作為下一個全球經濟引擎所具的市場潛力與巨大商機，並落實蔡總統的強化臺商布局的非洲計畫倡議，自7月起規劃一系列活動，盼提升我國企業界及社會對非洲經貿市場的重視與關注。

週五的前進非洲媒體茶敘也邀請到南非駐臺代表麥哲培（Robert Matsebe）及史瓦帝尼駐臺參事庫內能等人簡介兩國投資 環境及政策等。

外交部並指出，由中華民國對外貿易發展協會委託辦理，協同新東陽食品公司與眾徠科技公司等七家企業將下週五（31）至9月10日組團參加「史瓦帝尼國際商展」，並將先赴南非進行市場考察與貿易洽談。

此外，中華民國國際經濟合作協會也將於11月籌組「史瓦帝尼、南非及莫三比克經濟合作及商機考察團」，盼進一步協助我國各種產業廠商以南部非洲國家為切入點，逐步向非洲整體市場挺進與拓展。