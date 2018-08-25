  1. 首頁
  2. 財經

外交部加溫「非洲計畫」　盼結合臺商佈局非洲

總統蔡英文4月出訪非洲友邦史瓦帝尼後提出非洲計畫，盼強化臺商佈局非洲市場

By 鄧佩儒,台灣英文新聞－編輯
2018/08/25 11:43
外交部24日舉辦「前進非洲媒體茶敘」（照片來源：外交部提供）

外交部24日舉辦「前進非洲媒體茶敘」（照片來源：外交部提供）

（臺灣英文新聞／財經組　綜合報導）呼應總統蔡英文4月出訪非洲友邦史瓦帝尼後提出的非洲計畫，外交部昨（24）日辦理「前進非洲媒體茶敘」，邀請臺非官員及產業界人士簡介非洲的投資環境及商機。

外交部國際合作及經濟事務司司長葉非比表示，面對非洲具龐大潛力的新興市場，唯有政府與企業共同結合才能有效整合資源並擴大效益。

葉非比接著指出，政府在計畫推動的階段應專注在兩方面，首先是增進雙方的認知，特別是我國企業對非洲市場的瞭解，其次是政府應結合我國內部專業智庫與經貿組織，提供企業正確與準確的資訊，減少企業布局過程中的風險。

外交部為凸顯非洲作為下一個全球經濟引擎所具的市場潛力與巨大商機，並落實蔡總統的強化臺商布局的非洲計畫倡議，自7月起規劃一系列活動，盼提升我國企業界及社會對非洲經貿市場的重視與關注。

週五的前進非洲媒體茶敘也邀請到南非駐臺代表麥哲培（Robert Matsebe）及史瓦帝尼駐臺參事庫內能等人簡介兩國投資環境及政策等。

外交部並指出，由中華民國對外貿易發展協會委託辦理，協同新東陽食品公司與眾徠科技公司等七家企業將下週五（31）至9月10日組團參加「史瓦帝尼國際商展」，並將先赴南非進行市場考察與貿易洽談。

此外，中華民國國際經濟合作協會也將於11月籌組「史瓦帝尼、南非及莫三比克經濟合作及商機考察團」，盼進一步協助我國各種產業廠商以南部非洲國家為切入點，逐步向非洲整體市場挺進與拓展。

 
MOFA
非洲計畫
史瓦帝尼
臺史關係

相關新聞

國際青年大使將訪印太地區　外交部讚臺灣最佳代言人
國際青年大使將訪印太地區　外交部讚臺灣最佳代言人
2018/08/24 15:42
農業新南向　30位青年大使將赴越南馬來西亞交流
農業新南向　30位青年大使將赴越南馬來西亞交流
2018/08/23 09:44
中國最後一塊非洲拼圖 史瓦帝尼：不會背棄台灣
中國最後一塊非洲拼圖 史瓦帝尼：不會背棄台灣
2018/08/23 09:24
美路州州長會蔡英文　宣布與臺免試申換駕照
美路州州長會蔡英文　宣布與臺免試申換駕照
2018/08/20 14:57
臺灣婦權性平受國際肯定　外交部推NGO女力外交
臺灣婦權性平受國際肯定　外交部推NGO女力外交
2018/08/17 17:59