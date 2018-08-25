新南向旅客親身體驗  《驚艷屏東》宣傳國境之南美景

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）屏東縣政府耗時半年拍攝製作的長達5分鐘的形象短片《驚艷屏東》，以屏東悠久的文化底蘊及多變的地理樣貌為主軸，搭配來自台灣、新南向國家、日本、巴拿馬及烏克蘭的旅客體驗，表現最國際的屏東輕旅行。影片同時參加今年多項國際旅遊影展，盼讓國際看見屏東之美。

影片拍攝場景從北大武山到屏東最南端及離島，同時融入原住民、客家等族群文化和宗教節慶，並運用空拍、縮時、水下攝影等技術，向國際呈現屏東豐富的自然景觀、部落文化與特色物產。

攝影團隊表示，影片架構是讓三組外籍旅客分別走訪屏東的海邊、山上和市區的旅遊，拍攝超過 50 個場景，從小琉球的水下世界拍到北大武山的日出壯闊山景，及屏東各式廟宇和美食，也記錄下許多屏東在地文化和人文互動。過程中也在北大武山、哈尤溪、南迴舊火車上碰到許多外國的自助旅客，對於屏東的美景及人文讚嘆不已。

縣府觀傳處表示，影片中除了呈現屏東縣廣為人知的景點外，同時選擇拍攝一些較不易到達的景點，透過鏡頭帶領觀眾走向秘境，如北大武山和哈尤溪溫泉。

為了搶拍日出時的波瀾壯闊，攝影團隊前一晚就住在山屋，隔天凌晨兩點就起床準備繼續登山，才能搶在七點拍到日出。

而素有「雲豹之湯」美譽的哈尤溪溫泉，攝影團隊更是得忍受來回超過三小時的顛簸，才能一窺秘境之美。所有一切的努力，都是為了將屏東之美，推廣到全世界。

來自台灣、新南向國家、日本、巴拿馬及烏克蘭的旅客體驗屏東之美（圖片來源：屏東縣政府）