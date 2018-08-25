史前無殼巨龜出土　專家逐步拼湊演化史

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合外電報導）國際研究團隊日前在中國貴州省發現距今2.28億年前的有「喙」原始龜類化石，為何是有喙呢？牠和今日所見的烏龜又有何差異呢？

法媒《科學與未來》（Sciences et Avenir）報導，國際研究團隊日前在中國貴洲省挖掘出來的二個遠古烏龜化石，其中一個是有殼無「喙」的鳥龜化石，另一個則是無殼有「喙」的烏龜化石。前者出估計最早出現於2.4億年前，而後者則是出現在2.28億年前。

令研究人員興奮的是，此次發表於英國《自然》（Nature）雜誌的有喙烏龜化石亦是中國發現最早的原始龜類，中國科學院古脊椎動物與古人類研究所因而將其命名為「中國始喙龜」（學名：Eorhynchochelys sinensis ），並稱牠的出現彌補了一部分研究龜類演化史的缺口。

根據官方新聞稿，由這具有喙的原始龜類化石可以看出中國始喙龜身體平坦、呈圓盤狀且無殼，其嘴喙的形狀和現在常見的烏龜一樣沒有牙齒，而其身長，若將細長的尾巴算進去，全長約1.8公尺。考古學家推測中國始喙龜棲息地應在水邊，且可能是用四肢挖掘泥土尋找食物。

有殼無喙及無殼有喙的烏龜化石的出土證實了烏龜的演化是在不同時期發展，但是對於我們今日看到帶殼與喙的烏龜，是在什麼樣的過程中演化而來的，尚有諸多謎團待解，使得考古學家尚缺幾塊拼圖才能建構完整的演化史，新的研究報告已於22日刊登於英國《自然》（Nature）雜誌。