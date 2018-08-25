致敬黃信介　蔡英文：信介仙是點亮民主天光的火炬

（臺灣英文新聞／鄧佩儒 臺北報導）總統蔡英文與美麗島五人小組林義雄、施明德、姚嘉文、許信良、張俊宏發起的「向黃信介先生致敬－紀念黃信介90誕辰音樂會」昨（24）日在圓山大飯店舉行。

許多民主進步黨大老包括總統府秘書長陳菊、總統府資政姚嘉文、立法院院長蘇嘉全、前民進黨主席許信良等人皆出席，臺北市長參選人姚文智則是提早抵達現場，在飯店門口恭迎蔡總統。

音樂會以代表人物向黃信介致敬穿插音樂表演的方式進行，活動歷時約莫兩個小時，蔡總統全程參與。她在致詞時表示，在黨外運動當中，信介仙是承先啟後的關鍵領袖，既是追求民主的第一代，也培養許許多多從政的優秀後進，「他心裡想的只有突破威權，讓臺灣人民真正的當家作主。」

蔡總統指出，黃信介因為美麗島事件被關進政治黑牢，不過他在獲釋不到40分鐘，就發表動容的演說。他說「請與我一同告別舊時代」，辭去終身立委的職務，用具體的行動要求解散萬年國會，「這就是黃信介先生不戀棧權位，從來沒有私心的最好例子，只要對臺灣好，他就不計較，全心去做。」

蔡總統也提及1992年花蓮地方選舉集體作票事件，參選立法委員的黃信介，本來開票結果輸了63票，但在堅持驗票之後，發現是對手做票，因此逆轉獲勝，「那是民進黨歷史上，最動人的『元帥東征』。」

蔡總統也表示，黃信介也是很多人的政治啟蒙者，許多臺灣人因為聽了他的演講，受了他的膽識感召，因此投身民主運動，「黃信介先生就是這樣影響了好幾個世代的臺灣人。如果威權是漫漫長夜，信介仙就是點亮民主天光，最耀眼的火炬。」

最後，蔡總統表示，活動現場有很多臺灣民主運動的前輩先進，大家對政治、對政策可能有不同的想法，但是從來不曾懷疑彼此對民主的信念，「我們不只為了信介仙的精神而團聚，更為了對臺灣的愛而團結，堅持自由民主的價值就是臺灣最大的公約數。」

致敬者之一許信良指出，黃信介提倡推動的民主不僅是臺灣的歷史大事，也影響著世界，甚至是中國14億的人口，等到這一天到來，「黃信介就不只是黨外的黃信介、美麗島的黃信介、民進黨的黃信介、臺灣的黃信介，也會是世界的黃信介。」

▶︎ 前民進黨主席施明德出席「向黃信介先生致敬－紀念黃信介90誕辰音樂會」（照片來源：中央社提供）

施明德致敬時則感性向坐在臺下的蔡總統說「感謝您」，他表示蔡總統以國家元首身分向領導臺灣人民反獨裁、爭自由、締造臺灣民主的苦行者的黃信介致敬，「對總統個人只是一生的一小步，卻是臺灣國族的一大步。」

音樂會進入尾聲時，蔡總統也頒贈「讜言弘聲」匾額，以表揚黃信介對臺灣民主的貢獻，並由黃信介家屬代表受領。

▶︎「向黃信介先生致敬－紀念黃信介90誕辰音樂會」24日在圓山大飯店舉行（攝影：鄧佩儒）