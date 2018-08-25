《亞運》金牌再進帳 台灣6金7銀12銅

(台灣英文新聞/ 梁瑜倩 雅加達採訪報導) 唐嘉鴻在單槓項目出賽，以14.725分，進帳台灣第二面體操亞運金牌以及首面單槓金牌。

台灣體操好手唐嘉鴻繼昨日拿下體操地板項目銀牌後，他在昨日(24日)在最擅長的單槓項目出賽以14.725分，拿下體操隊在2018年雅加達亞運的第二面金牌，以及個人首面單槓金牌。

在昨日的比賽中，唐嘉鴻決賽難度為6.000分，表現分8.725分，以14.725分領先群雄，而中國孫煒在資格賽14.500分排名第3，決賽也是14.500分。另一名中國強敵肖若騰在體操單槓資格賽中以14.550與唐嘉鴻並列同分，不過在決賽中卻降至14.225分，最終唐嘉鴻技壓中國兩名體操好手，笑納勝利。

這是繼李智凱在23日的鞍馬金牌後，台灣體操隊史第二面亞運體操金牌。李智凱在昨日的2018年亞洲運動會男子體操鞍馬項目決賽中以15.400分拿下金牌，二度刷新體操隊史紀錄。

唐嘉鴻在賽後受訪時表示，心中的大石在成績揭曉的當下才放下。昨日從上場至最後完美落地他都依照自己的節奏出賽。拿到個人在2018年亞運的第二面獎牌，唐嘉鴻認為，參加亞運的這段過程無疑是成長的養分。而被問及接下來的目標是2020東京奧運金牌，他則靦腆地表示：「希望。」