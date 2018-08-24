2018亞運中華隊勇奪5金MOD奪牌影片點擊發燙  

2018亞洲運動會火熱進行中，中華隊目前累積5面金牌(至24 日中午)，今日16:00更有中華VS日本壘球金牌戰。 中華電信透過MOD、Hami Video「亞運專區」，高畫質直播台灣選手的精彩競賽， 觀眾可以透過「亞運專區」中的 「奪牌時刻」 一秒不漏， 完整觀賞台灣選手們的賽事精華，包括剛出爐的「鞍馬王子」 李智凱及本屆「最美掌旗官」郭婞淳， 都可以在專區中看到他們的奪金英姿。亞運專區目前累積18萬次點 擊，金牌戰的點播則是專區發燙的熱點。

除了提供「亞運專區」便利貼心的賽事收看服務，中華電信MOD更 特別在粉絲團號召「台灣運動員」， 邀請網友留言自己擅長的運動項目，測試「亞運戰力」， 打造自己的「運動戰力表」，吸引粉絲踴躍參加。

「鞍馬王子」李智凱完美落地最強金牌回看神器 MOD 讓你感動回顧

在中華隊選手的努力之下，目前累積5金6銀11銅共22面獎牌( 註1)，中華電信MOD「亞運專區」除了提供即時轉播熱門賽事， 更推出多元貼心功能，例如最便利的 「賽事影音」 ，蒐集精彩賽事， 讓無法觀賞直播的觀眾隨時點擊收看；或進入 「台灣榮耀」 ， 找尋喜愛的運動項目或選手，一次掌握所有台灣選手的精彩賽事。

中華電信強調，有了MOD「亞運專區」， 觀眾想看什麼比賽都可自行點閱；更可以自己決定想看的時間， 若想直接了解中華隊奪牌狀況，可進入 「奪牌快報」 項目中的 「 奪牌時刻」 觀看，包括昨日奪冠的「鞍馬王子」 李智凱完美落地驚艷觀眾；「最美掌旗官」郭婞淳的復仇之戰； 以及跆拳道選手「亞運菜鳥」蘇柏亞奪下金牌的榮耀時刻， 高畫質的熱血畫面讓人不禁跟著選手一同感動落淚。

棒球「中華vs 南韓」週末登場 MOD 陪你一起「吃泡菜」

亞運即將進入第二週賽事，歷年來最受矚目的棒球項目，將於本週末 26日(日) 晚間19:30進行中華隊與韓國的預賽(註2)， 球迷們千萬別錯過！此外，25日起將進行多場中華隊的舉重、 田徑項目，短跑選手「台灣風速男」楊俊瀚， 以及去年世大運表現亮眼的亞洲標槍紀錄保持人鄭兆村， 都將在本屆亞運力拚金牌。

亞運賽程複雜，若想了解中華隊出場的賽事資訊，可鎖定中華電信M OD亞運專區> 「轉播表」 ，全部賽程一目瞭然， 一起幫台灣選手加油！

註1：依實際戰況為準

註2：本次亞運節目表異動非常頻繁，節目表可能隨時變更， 實際播出賽事時間以MOD、Hami Video平台為準。