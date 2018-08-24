2018亞運中華隊勇奪5金MOD奪牌影片點擊發燙  

2018亞洲運動會火熱進行中，中華隊目前累積5面金牌(至24日中午)，今日16:00更有中華VS日本壘球金牌戰。中華電信透過MOD、Hami Video「亞運專區」，高畫質直播台灣選手的精彩競賽，觀眾可以透過「亞運專區」中的「奪牌時刻」一秒不漏，完整觀賞台灣選手們的賽事精華，包括剛出爐的「鞍馬王子」李智凱及本屆「最美掌旗官」郭婞淳，都可以在專區中看到他們的奪金英姿。亞運專區目前累積18萬次點擊，金牌戰的點播則是專區發燙的熱點。
除了提供「亞運專區」便利貼心的賽事收看服務，中華電信MOD更特別在粉絲團號召「台灣運動員」，邀請網友留言自己擅長的運動項目，測試「亞運戰力」，打造自己的「運動戰力表」，吸引粉絲踴躍參加。
「鞍馬王子」李智凱完美落地最強金牌回看神器MOD讓你感動回顧
在中華隊選手的努力之下，目前累積5金6銀11銅共22面獎牌(註1)，中華電信MOD「亞運專區」除了提供即時轉播熱門賽事，更推出多元貼心功能，例如最便利的「賽事影音」，蒐集精彩賽事，讓無法觀賞直播的觀眾隨時點擊收看；或進入「台灣榮耀」，找尋喜愛的運動項目或選手，一次掌握所有台灣選手的精彩賽事。
中華電信強調，有了MOD「亞運專區」，觀眾想看什麼比賽都可自行點閱；更可以自己決定想看的時間，若想直接了解中華隊奪牌狀況，可進入「奪牌快報」項目中的「奪牌時刻」觀看，包括昨日奪冠的「鞍馬王子」李智凱完美落地驚艷觀眾；「最美掌旗官」郭婞淳的復仇之戰；以及跆拳道選手「亞運菜鳥」蘇柏亞奪下金牌的榮耀時刻，高畫質的熱血畫面讓人不禁跟著選手一同感動落淚。
棒球「中華vs南韓」週末登場MOD陪你一起「吃泡菜」
亞運即將進入第二週賽事，歷年來最受矚目的棒球項目，將於本週末26日(日) 晚間19:30進行中華隊與韓國的預賽(註2)，球迷們千萬別錯過！此外，25日起將進行多場中華隊的舉重、田徑項目，短跑選手「台灣風速男」楊俊瀚，以及去年世大運表現亮眼的亞洲標槍紀錄保持人鄭兆村，都將在本屆亞運力拚金牌。
亞運賽程複雜，若想了解中華隊出場的賽事資訊，可鎖定中華電信MOD亞運專區>「轉播表」，全部賽程一目瞭然，一起幫台灣選手加油！
註1：依實際戰況為準
註2：本次亞運節目表異動非常頻繁，節目表可能隨時變更，實際播出賽事時間以MOD、Hami Video平台為準。