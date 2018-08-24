櫃買中心前進智慧機械之都宣傳在地優質上櫃公司

櫃買中心為提供上櫃公司及投資人在地化服務，結合中部地區優質上櫃公司，於107年8月30日(週四)下午2時至5時，在台中裕元花園酒店溫莎廣場4樓舉辦業績發表會，讓中部地區投資人發現在地優質企業，並瞭解公司對未來產業發展，以提昇資本市場之動能。

櫃買中心表示，中彰投地區有近60家上櫃公司在這裡落腳打拚，包括中部科學園區、台中加工出口區、南崗工業區等都有櫃買家族的成員，台中地區發展精密機械產業已超過30年，為台灣工具機的製造基地，被稱為精密機械黃金區，政府亦於106年8月31日在台中水湳經貿園區成立「全球智慧機械發展中心」，作為扶植智慧機械之根據地。智慧機械應用涵跨半導體、生技、電子、航運及紡織業等產業，主要掛牌產業類別為電機機械類，從產業表現來看，智慧機械相關類股已為上櫃公司成長焦點，截至107年7月底止，電機機械類上櫃公司掛牌家數達41家，整體營收為497億元，較去年同期成長7.84％，電機機械類平均殖利率為4.30％，更優於櫃買市場平均殖利率3.49％，值得投資人關注並長期投資，因此本次特別於台中地區辦理以智慧機械為主題之業績發表會。

櫃買中心並表示，本次受邀公司均為中部地區頗具知名之優質上櫃公司，分別為微創手術器械零組件先驅-鐿鈦科技(4163)、汽車精密金屬零組件供應商-宇隆科技(2233)及自動化設備研發製造商-百德機械(4563)等3家公司，這些公司在今年上半年獲利，與去年同期相較，均呈現大幅成長趨勢，近期獲利表現良好，投資人欲知公司財務業務及未來產業前景的第一手資訊，歡迎到櫃買中心網頁免費報名參加。