「櫃買市場業績發表會」本週四連發

櫃買中心表示，今年第2季財報公告結果出爐，上櫃公司整體營收破兆獲利大幅成長表現亮眼，櫃買中心繼「生技醫療(一)」、「智慧科技」、「富櫃50」、「樂活民生」及「文化創意」主題式業績發表會後，於8月27、28、30及31日舉辦「車用零組件」、「櫃買特色」、「智慧機械」及「生技醫療(二)」主題之櫃買市場業績發表會。分別在櫃買中心11樓多媒體資訊區及台中裕元花園酒店溫莎廣場舉辦，歡迎投資人踴躍參加。

台灣具有良好汽車零件設計製造能力，由於新能源汽車及智能網聯汽車為近期焦點產業，而櫃買市場中有許多深耕在車用零組件業的隱形冠軍。8月27日(週一) 將聚焦在「車用零組件」類股，與會的公司有專精於車用扣件的恒耀（8349）、全球車用發電機二極體龍頭廠朋程（8255）及國內最大沖壓零組件製造廠至興（4535）。

8月28日(週二) 邀請的三家「櫃買特色」公司業務如下:台名（5878）為唯一從事保險經紀業務之上櫃公司；岱稜（3303）專精於真空蒸鍍塗佈技術的燙金膜；芮特-KY（6514）為專業天線製造廠商，產品應用在GPS車聯網、海事衛星天線及鎖定中高階企業端網通產品。

櫃買中心為就近服務中部地區投資人， 8月30日(週四)特別於國內機械業重要生產基地的台中辦理「智慧機械主題」之業績發表會，受邀公司有微創手術器械零組件先驅鐿鈦科技(4163)、汽車精密金屬零組件供應商宇隆科技(2233)及自動化設備研發製造商百德機械(4535)等3家在地的優質上櫃公司。

8月31日(週五)則由「生技醫療」壓軸，櫃買中心多年來長期配合政府政策扶植生技產業發展，已形成完整之生技醫療產業聚落，截至今年7月31日生技醫療上櫃掛牌家數已達82家，總市值已達5,793億元，約占櫃買市場整體公司市值16%，為櫃買市場中僅次於半導體的第二大產業。當天與會的公司有致力於體拋棄式醫療器材廠太醫（4126），台灣最大的眼鏡通路商寶島科(5312)及專精於人工關節與相關手術器械的聯合骨科(4129)。

櫃買中心同時表示，每家與會公司皆由該公司之高階主管親自說明最新的財務業務情形及對未來前景的看法，投資人可以藉由業績發表會的平台，有效地與多家公司高階主管面對面提問溝通，長期以來投資人參與都相當踴躍並頗受好評。本次一系列之櫃買市場業績發表會機會相當難得。歡迎投資人踴躍到櫃買中心網站 。