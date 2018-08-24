新北幼教品質第一 入圍教育部教學卓越獎大獲肯定

教育部107年度教學卓越獎於8月21日公告最後9所入圍幼兒園 名單，全國共計27所幼兒園角逐9個最後入圍資格，新北市報名深 坑及安坑國小附幼2園參賽，2園皆入圍， 新北幼兒教保服務品質深獲評審肯定。

教育局林奕華局長表示，新北市幼兒園優異的表現為六都之冠， 顯見本市規劃教保服務人員課程研習地圖、首創數位學習影音網以及 教保輔導團訪視與主動關懷輔導等，已開花結果看到豐碩的成果。

深坑國小附幼的「五歲囝仔的百歲老街千歲溪」，由五位熱愛幼教的 教師帶著一群愛鄉愛土的小天使守護老街與溪流。 天真稚氣的小小孩在老街唱著自編歌謠和呼喊我愛景美溪口號， 同時透過課程及活動，讓孩子們擔任小小解說員帶領遊客看到深坑古 厝之美，也看到孩子的生命和老街文化互相交流。

深坑附幼的小晴媽媽說：「小晴因為是玻璃娃娃， 在進入深坑附幼之前，學習機會相當少。 但是當他到深坑附幼念書之後，不僅交了好朋友，更走入社區， 還可以擔任古厝導覽員，當我看到小晴大方的向遊客介紹古厝時， 我真的非常感動」。

安坑國小附幼的「百年安坑舊樹愛你」，將課程核心定位在「 以大自然為師」。孩子們接觸、探索、體驗大自然，從泥土、種子、 小農到老樹， 也把教室從幼兒園的舊樹農場拓展到校外的社區營造與關懷。

帶領安坑附幼教保服務人員專業成長的關鍵人物， 是在學校服務19年的妮寶主任，她表示：「安坑附幼有10個班、 27位教保服務人員，從班群共備、 每個月的課程會議到每學期各班的課程發表，一直持續專業精進； 團隊這幾年來從參加各項教學獎項洗禮中不斷提升課程發展的高度和 廣度，教保服務人員也從中充滿幸福感與成就感」。

新北市的幼托公共化速度及數量是全國最快最多，質量並重， 透過教育向下紮根，更厚實新北市的教育力， 讓孩子們從幼兒園開始即受到全面關照， 在新北優質教育環境快樂健康茁壯。