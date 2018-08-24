以愛守護「祖父母節」 大小朋友到台北市立動物園歡慶

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合報導）每年的8月第4個星期日為「祖父母節」，台北市立動物園本周末將舉辦祖父母節手護禮「以愛守護 代代相傳」特別活動，邀請大朋友小朋友一起陪著爺爺奶奶前來和園內祖父母輩的動物們一起同樂。

動物園內達到祖父母等級的動物有：即將滿34歲河馬「娜娜」、38歲及36歲的犀牛「犀敏」與「犀西」，29歲及27歲的台灣黑熊「小熊」與「寶貝」，以及31歲的白手長臂猿「阿寶」。

另外在園內有孫子或孫女的動物祖父母，則包括黑猩猩阿嬤「咪咪」、穿山甲阿嬤「穿穹」及阿公「穿胖」，讓大家可以陪動物爺爺奶奶一起過一個不一樣的「祖父母節」。

台北市立動物園表示，「祖父母節」特別活動—祖父母節守護禮「以愛守護 代代相傳」於8月25日上午08:30-11:30，將有精彩的舞台表演活動。而廣場內也將設置多樣有趣的攤位，以「感恩」、「傳承」、「關懷」做為攤位主題，歡迎大朋友小朋友自由參與。

台北市立動物園於7-8月間舉辦了多個夏季專屬週六夜間活動，包括安全步道集章活動、暑假週末夜間開放活動－動物夏夏叫等活動，詳情請到「Taipei Zoo台北市立動物園」FB粉絲專頁。

台灣黑熊。(照片來源：台北市立動物園)

河馬(照片來源：台北市立動物園)