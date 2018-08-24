凱撒月宴禮盒 「白胡椒鴨」 經典入餡

中秋佳節將至，闔家團聚為不可或缺的活動之一，月餅贈禮更是要費心精挑細選，凱撒飯店連鎖首次共同推出中秋月餅禮盒，以「月宴‧舞中秋」為主軸，推出「凱撒月宴禮盒」與「凱撒果漾禮盒」。

經典廣式月宴禮盒以凱撒家宴菜系的招牌菜色為概念，推出白胡椒鴨、極品XO、招牌滷肉外，也有傳統口味棗泥核桃、蓮蓉蛋黃及桂花烏龍松子等口味，每盒NT$980/6入。其中特別的是「白胡椒鴨」口味則取自於凱撒家宴中餐廳的經典湯品料理為發想，每咬一口都有湯中相似的獨特胡椒香氣、並帶有鴨肉風味及順喉的微辣口感，為饕客們團聚時刻，增添獨特難忘、且回味十足的佳節體驗。

板橋凱撒「家宴」行政總主廚郭泰王分享燉煮「白胡椒鴨」這道湯品，須以中火燉煮3小時，讓胡椒加熱膨脹後的辛辣香氣，能被鴨肉吸收去除鴨腥味，加入陳皮除了能增加湯品風味外還有開胃順氣的功效。「白胡椒鴨」為港式老菜，口中的胡椒香氣陣陣回甘，非常適合夏秋交替之際為身體清滯暑氣的湯品選擇之一。以此道料理為概念發想的「凱撒月宴禮盒」白胡椒鴨口味，以微辣胡椒香氣令人入口驚艷，而鴨肉的美味來自於在餡中顆顆分明的鴨賞，享用完團聚烤肉後、適合沏上一壺好茶搭配食用，彷彿在家宴中餐廳最後上桌的白胡椒鴨，劃下完美的饗食尾聲。

月餅訂購資訊

凱撒月宴禮盒 (六入) 售價NT$980

凱撒果漾禮盒 (八入) 售價NT$680

即日起接受預訂～9/24

8/28前訂購可享早鳥85折優惠

預訂請洽：板橋凱撒家宴中餐廳02-8964-3952