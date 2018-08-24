藝人吳宗憲兒發「炸彈文」　判緩起訴一年支付公庫50萬

（台灣英文新聞／社會組 綜合報導）藝人吳宗憲的兒子吳睿軒，19日發文宣稱要炸台北市政府，士林地方檢察署今(24）日上午傳喚吳睿軒說明，訊後以他涉犯恐嚇公眾安全罪，緩起訴一年，一週內偵結此案。

吳睿軒因在IG揚言炸台北市政府一案，今到庭應訊，坦承犯行，經檢察官為緩起訴處分，並要求立悔過書及支付處分金新台幣（下同）50萬元。

士林地檢署在新聞稿指出，被告吳睿軒為公眾人物（藝名：鹿希派），明知其Instagram（簡稱IG）個人帳號「happydoggoodboy」粉絲成員約有6百餘人，對其發布之限時動態內容均得閱覽。只因擔心其女友身體狀況，竟基於恐嚇公眾之犯意，於8月19日11時至12時之間，在台北三軍總醫院，以手機上網並登入IG帳號，以限時動態方式，po文「女友生病 要是沒好起來 我就做炸彈 炸台北市政府 全民賠罪」等加害生命、身體之事，恐嚇公眾，有危害公安之虞。

後因民眾將上述限時動態內容截圖並張貼於批踢踢（PTT）實業坊（telent://ptt .cc ）八卦版內，經警循線查悉上情。

本案經警方函送士林地檢署檢察官偵辦，今日傳喚被告到庭，被告坦承犯行，表達深刻悔意。

檢察官審酌被告沒有犯罪紀錄，經過這次司法程序應知所警惕，且在徵詢台北市政府對本案的意見後，決定給予被告緩起訴處分，緩起訴期間1年。檢察官並命被告當庭書寫悔過書，以及在緩起訴處分書確定後6個月內支付公庫50萬元，希望能夠促使被告改過向善。

中央社引述士檢表示，檢察官將依職權把本案送交台灣高等檢察署再議，待高檢署駁回再議後才能確定。