(台灣英文新聞/ 吳東文 綜合外電報導)相信讀者還記得，本（8）月初，美國一個團體，在網路上公佈3D槍支「解放者」的列印方法，但遭到美國法院喊停。而現在，教導民衆如何使用該程式碼的書籍，也被Amazon撤下。

前情提要：3D槍支任君下載？美國法院緊急喊停

美國《華盛頓自由燈塔》報導，一本名為《解放者製作方法–言論自由的實踐》(The Liberator Code Book: An Exercise in Freedom of Speech，超聯結内為原本網址，截稿時點進去會顯示錯誤)的書，在本月1日開始，就在Amazon上流通，但近日遭到撤下。

美國《華盛頓自由燈塔》在報導中介紹《解放者製作方法--言論自由的實踐》一書（翻攝自《華盛頓自由燈塔》報導）

面對《華盛頓自由燈塔》詢問，Amazon公司發言人表示，該書違反Amazon規範，因此遭到撤除，但拒絕解釋詳細原因。報導整理，Amazon禁止所有色情、冒犯性、違法、公共領域、非排他、以及導致不良顧客體驗的出版品，但《解放者製作方法–言論自由的實踐》究竟違反了何者，目前尚不清楚。

根據報導，《解放者製作方法–言論自由的實踐》共有425頁，主要是將3D槍支程式碼抄錄，並指導如何使用。

教人如何列印3D槍支 這本書遭Amazon下架