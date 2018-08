教人如何列印3D槍支　這本書遭Amazon下架

(台灣英文新聞/ 吳東文 綜合外電報導)相信讀者還記得,本(8)月初,美國一個團體,在網路上公佈3D槍支「解放者」的列印方法,但遭到美國法院喊停。而現在,教導民衆如何使用該程式碼的書籍,也被Amazon撤下。

前情提要:3D槍支任君下載?美國法院緊急喊停

美國《華盛頓自由燈塔》報導,一本名為《解放者製作方法–言論自由的實踐》(The Liberator Code Book: An Exercise in Freedom of Speech,超聯結内為原本網址,截稿時點進去會顯示錯誤)的書,在本月1日開始,就在Amazon上流通,但近日遭到撤下。

美國《華盛頓自由燈塔》在報導中介紹《解放者製作方法--言論自由的實踐》一書(翻攝自《華盛頓自由燈塔》報導)

面對《華盛頓自由燈塔》詢問,Amazon公司發言人表示,該書違反Amazon規範,因此遭到撤除,但拒絕解釋詳細原因。報導整理,Amazon禁止所有色情、冒犯性、違法、公共領域、非排他、以及導致不良顧客體驗的出版品,但《解放者製作方法–言論自由的實踐》究竟違反了何者,目前尚不清楚。

根據報導,《解放者製作方法–言論自由的實踐》共有425頁,主要是將3D槍支程式碼抄錄,並指導如何使用。

