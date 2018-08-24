823熱帶性低氣壓引發罕見強降雨　氣象局稱類似60年前「八七水災」 

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）交通部中央氣象局今(24)日表示，​昨(23)日熱帶性低氣壓於下午進入嘉義雲林一帶之後，即呈現近似滯留情況，除造成短延時強降雨，雲林以南多處縣市並有廣大範圍的長時間降雨發生。

相較於颱風常見造成的劇烈降雨，此次熱帶性低氣壓所造成的降雨事件極為罕見，強降雨範圍廣、頻率高，計有雲林、高雄、嘉義等地方時雨量超過100毫米；嘉義至屏東等地方總雨量自23日累積到24日下午3時，約750至850毫米左右。

初步分析造成此次罕見降雨的原因，為熱帶性低氣壓進入台灣西部陸地之後，導引氣流變弱，造成移動緩慢；加上其環流與西南風氣流形成一明顯的「 輻合線」(如下圖黃色線條)，輻合線上有利於對流胞發展，輻合線南側為強西南風配合地形效應，造成此次降雨不僅在山區、連平地都有明顯降雨發生，而且時間相當長。

圖片來源:中央氣象局

氣象局指出，過去類似案件為民國48年的「八七水災」，同樣為一熱帶性低氣壓接近台灣，造成苗栗以南地區災情極為嚴重。

今年7月，日本關西地區豪雨事件，起因於巴比侖颱風過後引進西南氣流，加上滯留鋒面影響，也導致引發短延時強降雨及長時間、範圍廣之降雨，造成嚴重災情。經查日本氣象廳相關資料，顯示當時從7月4日至7月6日期間造成關西(岐阜縣)總雨量最大約700毫米左右。

氣象局特別提醒民眾，近年因氣候環境變遷、全球暖化之下，台灣雨日變少，但是極端降雨事件增加。呼籲民眾應平時做好防災減災的準備，並留意最新氣象資訊。

台南地區昨(23)日下午雨勢不斷，中華醫事科技大學附設幼兒園周邊積水，最深處高達成人腰部，消防局也出動橡皮艇將小朋友撤出。中央社