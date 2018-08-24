林冠勳涉酒駕遭除名 國民黨：鍾小平遞補

（中央社記者劉建邦台北24日電）國民黨台北市中正萬華區議員參選人林冠勳因酒駕遭取消提名資格，台北市黨部今天公布遞補提名人選為現任議員鍾小平，市黨部表示，經協調，陳孝威願意以大局為重，禮讓鍾小平。

林冠勳22日晚間涉嫌酒駕，與同車王姓助理被移送台北地檢署後，檢方以公共危險罪諭令林冠勳以新台幣20萬元交保，王姓助理涉嫌頂替以10萬元交保。市黨部事後召開考紀委員會，撤回林冠勳政黨提名，停權6個月，並討論遞補人選。

人選部分有初選落敗的陳孝威及參與國民黨台北市長初選，放棄爭取議員連任的鍾小平。

市黨部今天召開公布遞補人選記者會，主委黃呂錦茹、陳孝威、鍾小平皆出席。

黃呂錦茹說，林冠勳發生酒駕事件後隨即召開考紀委員會及提名人選審核委員會，會中決議針對林冠勳提出停權處分，並撤銷提名登記，至於人選部分，委員會一致通過由陳孝威及鍾小平遞補。

她表示，今天上午通知陳孝威及鍾小平到市黨部協調，陳孝威表達為讓國民黨在年底選舉可勝選，願意顧全大局，禮讓鍾小平。

陳孝威說，雖然依黨內規則是由他遞補，但年底選舉不是個人選舉，而是國民黨選戰，為讓台北市議員席次可過半，並保住議長位置，願意禮讓鍾小平。

鍾小平表示，感謝陳孝威禮讓，年底選舉最重要的是讓台北市長參選人丁守中當選，且保住議會議長席次，雖然離年底選舉時間很短，但仍會全力衝刺。

媒體詢問，關於市黨部要求林冠勳主動退選，是否已確定。黃呂錦茹說，林冠勳仍表達有參選意願，甚至提出因酒駕願意接受鞭刑，但已很明確告知，不可能提名，因黨內推出參選人必須符合社會期待，若林冠勳執意參選，會動用黨部相關程序依規處理，但相信「他不會以無黨籍身分參選」。

至於鍾小平曾提及若不參選市長將投入立委選舉，對此，鍾小平表示，依黨綱為主，年底選舉最重要是讓丁守中當選，他目前不會思考要參選立委。黃呂錦茹則說，當確定由鍾小平遞補後，有要求若順利連任，要做滿議員4年任期。（編輯：方沛清）1070824