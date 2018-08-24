打貪腐　國際審查會議︰台灣取得重大成就、仍有改善空間

（台灣英文新聞／政治組綜合報導）國際透明組織前主席Jose Ugaz等5名外籍審查委員周五上午指出，反貪腐審查結果認同台灣在打擊貪腐已有重大成就（預防措施及建立專責機構），但仍有改善空間，諸如由行政院長任命廉政審查委員會成員、減少職能重疊、推動「臥底偵查法」草案等。

自由報導，國內首次聯合國反貪腐公約國家報告國際審查會議於本月21、22日召開，今（24）日上午由由行政院政務委員羅秉成，會同國際透明組織前主席Jose Ugaz等五名外籍審查委員，針我國反貪腐法制的策進空間提出結論性意見。

會中各外籍委員肯定台灣縱使非聯合國會員國，但仍致力推動反貪腐及促進廉潔透明，建立反貪腐專責機構（Article 36) ，在中央及地方機關政風等多個機構採取預防措施，並為了這個目的，在2015年5月20日制定聯合國反貪腐公約（UNCAC）施行法；委員也讚許政府建立了一個自我檢視機制來檢討目前執行情形，並於2018年3月發表首次自我檢視的報告了解在台灣的執行現況，也在之後將報告提交給由José Ugaz主持、由Jon S.T. Quah、Peter Ritchie、Rick McDonell及Geo-Sung KIM組成的國際審查委員會。

結論性意見中建議，針對預防性措施部份，未來行政院中央廉政委員會應審查目前的反貪腐組織架構，查明參與打擊和預防貪腐的機構之間，有無合作與協調的障礙，避免職能重疊；此外，目前預防措施主要集中在公部門，也應對私部門有更多關注，以應對日益嚴重的私部門貪腐威脅。

外籍委員也建議，除廉政署與調查局應繼續更密切合作，共同調查公私部門貪腐案件，為確保廉政署廉政審查委員會更加獨立，台灣政府應考慮由行政院長任命其成員；政府應考慮進一步限制公司和協會的政治獻金；遇到公共採購案，應考慮成立「廉潔採購委員會」，並強制要求公職人員如遇到遊說者，應有向廉政署反映的義務。

另外委員對揭弊者保護法制、「貪污治罪條例」、「公司法」、「國家賠償法」等規範，均有提出相關建言。

國際合作面向，委員會的建言提到，應把外國公職人員賄賂或接受賄賂定為刑事犯罪，彌補現行法規不足；特殊偵查手段方面，委員會則指出，我國在法律上無法在調查貪腐或其他嚴重犯罪時，使用臥底偵查或監控電腦系統，建議推動「臥底偵查法」草案，並考慮透過制定法律，在被授權調查的期間，可以從電腦系統獲得證據和情報。