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打貪腐　國際審查會議︰台灣取得重大成就、仍有改善空間

By  台灣英文新聞
2018/08/24 15:19
政務委員羅秉成（右3）24日在法務部出席中華民國聯合國反貪腐公約首次國家報告國際審查會議結論發表，與國際透明組織前任主席烏嗄茲（Jose　

政務委員羅秉成（右3）24日在法務部出席中華民國聯合國反貪腐公約首次國家報告國際審查會議結論發表，與國際透明組織前任主席烏嗄茲（Jose　

（台灣英文新聞／政治組綜合報導）國際透明組織前主席Jose Ugaz等5名外籍審查委員周五上午指出，反貪腐審查結果認同台灣在打擊貪腐已有重大成就（預防措施及建立專責機構），但仍有改善空間，諸如由行政院長任命廉政審查委員會成員、減少職能重疊、推動「臥底偵查法」草案等。

自由報導，國內首次聯合國反貪腐公約國家報告國際審查會議於本月21、22日召開，今（24）日上午由由行政院政務委員羅秉成，會同國際透明組織前主席Jose Ugaz等五名外籍審查委員，針我國反貪腐法制的策進空間提出結論性意見。

會中各外籍委員肯定台灣縱使非聯合國會員國，但仍致力推動反貪腐及促進廉潔透明，建立反貪腐專責機構（Article 36) ，在中央及地方機關政風等多個機構採取預防措施，並為了這個目的，在2015年5月20日制定聯合國反貪腐公約（UNCAC）施行法；委員也讚許政府建立了一個自我檢視機制來檢討目前執行情形，並於2018年3月發表首次自我檢視的報告了解在台灣的執行現況，也在之後將報告提交給由José Ugaz主持、由Jon S.T. Quah、Peter Ritchie、Rick McDonell及Geo-Sung KIM組成的國際審查委員會。

結論性意見中建議，針對預防性措施部份，未來行政院中央廉政委員會應審查目前的反貪腐組織架構，查明參與打擊和預防貪腐的機構之間，有無合作與協調的障礙，避免職能重疊；此外，目前預防措施主要集中在公部門，也應對私部門有更多關注，以應對日益嚴重的私部門貪腐威脅。

外籍委員也建議，除廉政署與調查局應繼續更密切合作，共同調查公私部門貪腐案件，為確保廉政署廉政審查委員會更加獨立，台灣政府應考慮由行政院長任命其成員；政府應考慮進一步限制公司和協會的政治獻金；遇到公共採購案，應考慮成立「廉潔採購委員會」，並強制要求公職人員如遇到遊說者，應有向廉政署反映的義務。

另外委員對揭弊者保護法制、「貪污治罪條例」、「公司法」、「國家賠償法」等規範，均有提出相關建言。

國際合作面向，委員會的建言提到，應把外國公職人員賄賂或接受賄賂定為刑事犯罪，彌補現行法規不足；特殊偵查手段方面，委員會則指出，我國在法律上無法在調查貪腐或其他嚴重犯罪時，使用臥底偵查或監控電腦系統，建議推動「臥底偵查法」草案，並考慮透過制定法律，在被授權調查的期間，可以從電腦系統獲得證據和情報。