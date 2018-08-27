什麼！體重有差？ 從沒想過「這些」也可以是影響成功的關鍵！

（台灣英文新聞／蔣佩庭 綜合外電報導）我們從小埋頭苦讀，參加各樣活動增廣見識，盼望終有一天能夠站上金字塔頂端與精英們平起平坐。不過商業新聞媒體《Business Insider》卻跌破眼鏡地指出，實際上有些我們從來沒想過的因素，也會影響人的成就。

以下就是那些破天荒的因素：

1.出生年月日是成功的關鍵？！

許多研究探討所謂的「相對年齡效應」─以臺灣來說，9月是學校年級分水嶺，9月以前出生是學長之後便是學弟。此效應是指，壓線出生的孩子比起其他人更處於劣勢，因為他們比同學小一歲，而這會在孩子的身體、情感、智力產生不一樣的影響。

美國類似的研究指出，6月和7月生日的CEO人數遠低於預期，因為6月和7月出生的孩子通常是學校裡最年輕的孩子，這可能會使他們處於劣勢。

2.你的出生順序也會影響你的個性、發展、薪水

研究表明，家中老大往往有較高的動機和競爭力，並且在學業上表現優異。

根據2013年的一項研究指出，父母通常會盡心盡力地教育為老大，但照顧老二老三時，他們往往會鬆懈。因此，老大的智商水平較高，表現較好。

經濟學家桑德拉•E•布萊克（Sandra E. Black）共同撰寫的2011年一篇論文發現，老大和老二的平均智商差異大約為3分，並且它轉化為年收入差異約為2％。

3.名字好記，提升好感度

在紐約大學的一項研究中發現，名字容易發音的人通常在工作中擁有更高的地位，那是因為我們喜歡容易理解的訊息。專家還發現，擁有簡單名稱和股票代碼的公司在市場上的表現往往更好。

4.長的高看起來有能力，收入也較高

美國2004年的一項研究發現，平均而言，身高愈高，收入就越高。根據研究，身高182公分的人，在30年的職業生涯中，他的收入比167公分的人多出近4,980,000台幣。不過再次提醒，這只是平均值，也不代表有絕對正相關。

5.公立或私立？事實證明，昂貴不一定代表最好

美國大學生態跟台灣很不一樣，像是，他們的私校比公立的好，當然學費也昂貴得多。但研究表明，私立學校學生表現良好，是因為他們擁有富裕背景和家庭優勢。但是，在教授數學或教學培訓方面，公立學校老師略勝一籌。

6.你的高中數學表現可以預測你未來的薪水

他們發現，無論高中畢業程度如何，完成高等數學課程（如代數II和幾何學）的學生平均比未達標的同學，每小時收入高出1.30至1.66美元。

7.有運動的孩子在學業上表現比較好

經常鍛煉和參加體育隊與學習成績是有關連的！洛杉磯聯合學區進行的一項研究指出，此種學生平均在學時間比同齡人多21天，並且GPA(一種評估學生成績的制度)高出0.55至0.74分。

除此之外，另一個研究發現，書讀得多的同學，比較常運動。​​

8.兵役也可以塑造你的領導能力

根據國家經濟研究局的一份工作文件，有軍事訓練背景的人可能會成為最好的領導者。

作者發現，曾在軍隊服役的CEO往往（1）在財務上更加保守，（2）更不可能掏空公司（3）更有辦法在艱難時期帶領公司。

9.有魅力的人更有可能事業成功

平均而言，與不那麼有吸引力的同事相比，好看的人可以更快地被雇傭和晉升，並享受更高的薪水。

某部分，這可以歸功於「光環效應」─我們傾向於相信有吸引力的人是全能的人。

一項研究表明，更有吸引力的CEO有助於提高利潤，且他不管是第一次或數次出現在電視上都可以提高公司股價，並且在併購交易中表現更好。

10.過重的人更不容易被錄用

一項研究發現，我們時常認為身材肥胖的人工作能力較差。有趣的是，即使體重也過重的求職者對於其他人也有一樣的偏見。

也有研究顯示，過重的人收入往往較低，而其現象在白人女性身上最為明顯，月收入可差大約64磅(2560台幣)左右。