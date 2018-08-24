適者生存不變定律？新研究曝500萬年前「懶者生存論」

（台灣英文新聞 / 林靜怡 外電報導）「適者生存」的理論可能不適用於500萬年前物種身上。美國堪薩斯大學近日發表一篇新的論文，針對「上新世」的大西洋西部的軟體動物樣本進行分析研究，結果有意外的發現。

《哈芬登郵報》(Huffpost)法文版報導，由美國堪薩斯大學古生物學家Luke Strotz領導的一項新考古研究，分析從500萬年前上新世（Pliocene epoch）就開始居住在大西洋西部區域的299種軟體動物樣本，包括扇貝（scallop）、蝸牛（snail）、蛞蝓（slug）、蚌(mussel)等。

研究人員通過測量博物館藏品樣本的大小範圍，使用HadCM3全球氣候模型確定海洋溫度，並計算出物種的基礎代謝率（basal metabolic rate，BMR），亦就是影響生物資源利用和衰老速率，他們很快就發現相關差異。

那些已滅絕的物種，牠們的基礎代謝率往往高於至今仍活在世上的物種。換句話說，能量需求較低的物種，由於牠們的生活模式較慢，因此比能量需求較高的生物更能在世代更迭中存活。

堪薩斯大學演化生物學家Bruce Lieberman在英媒《衛報》表示，從長遠來看，動物的最佳進化策略則是反應慢且愈懶，因此消耗較少能量及食物，尤其在環境惡劣資源短缺時，更能存活久一點，因此，適者生存的理論也許應該要改成「懶者生存論」。

Lieberman說，這並不是指懶者是進化過程中「最適者」，而且另一方面，有時那些懶惰的人往往卻是消耗社會最多資源的人，對於人類造成的環境問題也沒什麼作為，說不定反而會是對人類構成最大威脅的族群。

需注意的事，研究人員的研究框架受限於空間、時間與範圍，且是依據大西洋軟體動物的樣本進行分析，且得回溯到500萬年間，因此所能代表的進化規模幾乎很少，研究成果已於22日刊登在《皇家學會報告B系列》(Proceedings of Royal Society B)。