LINE台灣首屆駭客松即起報名　冠軍可到日本競爭千萬日幣大獎

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）為了鼓勵台灣開發者能透過LINE API 開發出更多精彩的服務，創造出足以解決生活大小事的各類應用，LINE台灣團隊將於9月首度在台灣主辦開發競賽 LINE HACK，此活動亦也可視為LINE BOOT AWARDS 2018開發大賽的前哨戰，將贊助冠軍隊伍赴日本參賽。

LINE首屆台灣駭客松 【LINE HACK 2018】將於9/29-9/30舉辦，報名自即日起至9/12為止，歡迎各方高手組隊參加！

比賽採團體報名，參賽人數限制3至5人。於LINE HACK活動網頁報名後，主辦單位依據提案將篩選出10隊。各隊需在主辦單位所指定時間內，運用LINE API開發設計出可執行之應用程式。



評分標準如下:

發揮創意解決一個好問題 40% / 有效利用LINE APIs 30% / 作品完成度及實用度 30%

LINE指出，他們希望尋找來自校園以及業界的創意家，無論是開發者、產品經理或設計師，只要有創意、熱情歡迎組隊參加，在為期兩天的活動中一起研究、創新並使用LINE API 創造出下一個LINE平台上酷炫的服務。

冠軍不僅能夠獲新台幣3萬元獎金，還將以種子隊伍身份代表台灣，前進今年11月在日本總部舉辦的LINE BOOT AWARDS 2018決賽，與來自日本、韓國、泰國、印尼等國家的隊伍交流切磋。該項比賽最大獎為1千萬元日幣（約台幣280萬元），而赴日參賽的機票住宿，都由LINE全額贊助。

LINE BOOT AWARDS 2018開發大賽由LINE總部舉辦，是LINE最重要的年度跨國競賽（去年名為LINE BOT AWARDS），邀請個人程式設計師與企業參賽，提供最高1千萬日圓的獎金與各種獎項。獎項類別包括「居家改造」、「家庭」，以及針對活動贊助者指定主題、及提供最佳解決方案的「主題獎項」等。

LINE首屆台灣駭客松 【LINE HACK 2018】報名及活動詳情請見官方活動網站：https://linehacktw.line.me

圖片來源:【LINE HACK 2018】官網