新住民讀補校人數大減 城鄉原因大不同

（台灣英文新聞 / 社會組 綜合報導）根據《旺報》報導，新住民一向是國中小補校的主要招生對象，不過教育部最新統計卻發現，近年來新住民的註冊率卻直直落：國小補校仍有3000人，到國中驟降為300人，流失9成以上。

根據內政部移民署統計，截至今（2018）年4月為止，我國外籍配偶人數已超過53萬，而新二代更高達40萬。

根據教育部統計，106學年就讀國中、國小補校的新住民合計7690人，雖比上一學年增加8.3%，但卻比96學年大幅減少44.9%。教育部指出，近幾年外籍配偶減少，97年到106年有20.8萬人註冊，相較於87年到96年的註冊人數，大幅減少了42.0%。

至於國籍方面，106學年度國小補校的部分，越南以74.9%名列第一，其次是印尼11.6%及菲律賓4.6%，中國及港、澳因語言相通，較少人註冊，僅占3.5%居第4位。國中補校的部分，新住民仍以越南占60.6%及印尼占19.0%居前二名，中國及港、澳占10.7%，名列第3。

到底發生了什麼事，導致新住民紛紛不來上課呢? 面對這個問題，嫁到鄉村和城市的新住民又分別有不同的答案。

某偏鄉新住民團體表示，當地家庭多半靠種田維生，外籍配偶平日從早到晚都要下田農忙，維持家計之外，還要照顧家裡大小，哪來時間讀書?

嫁到都市家庭的新住民，補校就學率普遍較高，可能為家庭經濟狀況較好使然，甚至願意進修到高中階段的都有，但是，也有不少外籍配偶是來台灣讀大學後，決定嫁給台灣丈夫，以他們的知識水準與學歷，是不需要再到補校進修的。

新住民補校註冊人數大減，有幾大原因，第一是近年外籍配偶人數減少；第二是網路課程興起，新住民若居住在交通不便的地區，透過雲端授課，省時又方便；第三是夫家不支持，不少觀念傳統，尤其是鄉村地區的丈夫，希望妻子把家裡照顧妥當就好，不需要「浪費時間」去補校上課。