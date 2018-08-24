衛生局抽驗結果 洋芋片、咖啡豆丙烯醯胺超標

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）衛生局今（24）日公布咖啡及油炸品丙烯醯胺抽驗結果，50件產品中，「傑可洋芋片（香辣味）」與「Robert Timms 摩卡肯亞咖啡豆」都超標，消費者購買時得特別留意。

衛生局今年6月起前往西式速食店、早餐店、咖啡店、傳統市場、超市賣場等處，抽驗50件商品，包含10件即食薯條、10件馬鈴薯餅乾、9件咖啡豆或咖啡粉、11件即溶咖啡、5件黑糖及5件油條。

結果發現，「傑可洋芋片（香辣味）」與「Robert Timms 摩卡肯亞咖啡豆」分別檢出丙烯醯胺1,174 ppb、501 ppb，皆超出衛福部食藥管署發布之「食品中丙烯醯胺指標值參考指引」。依據指標值，馬鈴薯餅乾為1,000 ppb以下，咖啡豆為450 ppb以下。

衛生局表示，產品來源如為外縣市業者，移請所轄縣市衛生局辦理，如屬於本市業者，則已依食品安全衛生管理法第7條規定，要求限期提出改善方案。

食品於高溫加熱下，胺基酸與還原醣會進行梅納反應，並賦予食品特殊風味及色澤，但同時會促使丙烯醯胺形成，此反應較常見於高溫油炸食品。國際癌症研究機構(IARC)將丙烯醯胺歸類為2A物質，表示對動物具有致癌性，但流行病學研究尚無法證明為人類致癌物。

以上稽查結果，可上衛生局網站查詢相關訊息。