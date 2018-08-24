金馬首播《十年》電影系列：泰國、香港、台灣、日本探當代亞洲議題

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）將於11月8日至25日展開的金馬影展，將首度於台灣完整播放「《十年》國際計畫」系列電影，分別由香港、台灣、泰國、日本名導們領軍，以每一個國家為題拍攝四部作品，呈現各國當代社會議題，也從不同的角度一同探討亞洲的面貌。



《十年》預告（Ten Years）（影片來源：youtube）

2018台北金馬影展已公布開閉幕片與金馬電影學院十年有成的放映片單，另外也將播放「《十年》國際計畫」，四部作品分別為：獲香港金像獎最佳影片《十年》（Ten Years）同時也為此計畫的首片、《十年台灣》為五位台灣新銳導演作品、阿比查邦領軍的《十年泰國》（Ten Years Thailand）、是枝裕和監製的《十年日本》（Ten Years Japan）。



「十年國際計畫」源自於2016年榮獲香港金像獎最佳影片的《十年》（照片來源：金馬影展）

「十年國際計畫」源自於2016年榮獲香港金像獎最佳影片的《十年》，由伍嘉良、郭臻、黃飛鵬、周冠威、歐文傑五位導演，從民主人權、言論自由和本土文化消亡等多方角度，想像香港未來十年的樣貌。

影片播出後受到熱烈迴響，犀利精闢的批判觀點引發亞洲影壇熱議，接續與台灣、泰國、日本合作「國際版」拍攝計畫，展開對自身土地的省思。

《十年台灣》由劉嘉明擔任監製，邀請五位導演鄒隆娜、廖克發、呂柏勳、謝沛如和勒嘎舒米，以族群、性別、城鄉差距、環境等多元議題，呈現他們對台灣十年後的想像。

值得一提的是，呂柏勳以短片《野潮》奪得去（2017）年台北電影獎最佳導演，鄒隆娜憑《阿尼》入圍2015年坎城影展，廖克發憑《波羅蜜的愛》企劃入選坎城創作工作坊。



《十年台灣》預告（影片來源：youtube）

《十年泰國》已在坎城影展世界首映，該片邀請泰國名導阿比查邦、泰國電影新浪潮代表瓦西沙沙那坦、鹿特丹影展金虎獎得主艾狄雅阿薩拉，以及新銳電影導演朱拉亞農西里彭，各自拍攝四部短片，透過寫實、奇幻，與充滿實驗性的影像，尖銳犀利地諷刺泰國現況探討強權政府統治下的社會，為逐漸被箝制的言論與創作自由捍衛發聲。



《十年泰國》透過寫實、奇幻，與充滿實驗性的影像，尖銳犀利地諷刺泰國現況。（照片來源：金馬影展

今（2018）年已新片《小偷家族》入圍今屆康城主競賽組別的日本名導演是枝裕和，身為《十年日本》的監製，日本版主要與社會議題有關，包括環保、老年人和科技等，他更親自挑選早川千繪、木下雄介、津野愛、藤村明世、石川慶五位日本新銳執導。

2018金馬影展將於11月8日至25日舉行，10月28日開始售票，更多影展消息請至官方網站、臉書粉絲頁查詢。



《十年日本》從高齡化社會、數位科技、環保核災和軍國主義等議題，探討日本未來的社會樣貌。（照片來源：金馬影展）



本屆坎城金棕櫚獎得主是枝裕和監製的《十年日本》，親自挑選早川千繪、木下雄介、津野愛、藤村明世、石川慶五位日本新銳導演。（照片來源：金馬影展）