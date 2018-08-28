宏國費南多來台意外圓星夢　盼將台灣之美帶向國際

（台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導）來自中美洲宏都拉斯（República de Honduras）的費南多帕馬（Fernando Palma），已取得元智大學碩士學位，目前朝演藝圈發展並有計畫參與電影製作。日前接受專訪，針對在台生活、新南向政策發表看法，他感謝友善的台灣人幫助他許多，也希望盡一己之力讓台灣的美被國際看見。



台灣英文新聞專訪費南多（照片來源：台灣英文新聞）

費南多是土生土長宏都拉斯人，但他也是名混血兒，父親來自義大利，母親為宏都拉斯人。生性熱情，彬彬有禮的他曾以當一名優秀的工程師為人生目標，過去於家鄉生活時，看到新聞媒體大力報導台灣幫助過許多中美洲國家，且由於是邦交國，雙方設置多項合作專案，因此對台灣擁有十分良好的印象，促使他選擇來台進修，選讀元智大學的工業工程管理研究所，希望能親身認識這塊土地並表達感謝。

現在已經邁入25歲的費南多，在台灣生活已快滿3年，除了會說英語及母語西班牙文等，他認真向上並靠著自學，說得一口流利的中文，已取得元智大學碩士學位的他，在前（2016）年的暑假，因緣際會下，他抱持好玩心態開始嘗試演藝工作，年輕且勇於嘗試的精神讓他將過去深埋心中，那一股強烈的表演慾望給挖掘出來。



（照片來源：Fernando Palma）

然而過去萬萬沒想到自己會踏上演藝人員這條路的費南多，靠著自身堅毅的努力，不屈不撓的爭取露出機會，加上國內外好友的支持與鼓勵，至今已小有名氣，並幸運的獲得許多廣告、電視節目、戲劇、微電影等寶貴的演出機會，曾出席過的綜藝節目包含二分之一強、綜藝大熱門等。

費南多在台小有成就的事蹟傳回家鄉，並接受當地媒體的訪問，進而成為鼓勵新一代宏都拉斯年輕人向上的榜樣。宏都拉斯媒體頻道LA HONDURAS QUE VIENE以及網路平台Radio House去年就訪問費南多，請他分享自己的個人經歷，並藉機對當地新生代喊話及加油打氣，而費南多在異鄉打拼的勵志人生故事，在家鄉獲得廣大迴響。



費南多接受LA HONDURAS QUE VIENE訪問（影片來源：youtube）

費南多表示，他的故事在當地的電視新聞及網路報導推波助瀾下而廣為人知，也因此收到許多不認識的人們的祝福，讓他感到很溫暖，甚至有種故鄉替他感到驕傲，並在遠方守護及照顧著他的感受。

對於被視為能激勵人心的典範，費南多表示很感激，也有一股使命感，而充滿想法的他日前接受台灣英文新聞專訪時，被問及台灣政府推動的新南向政策，如何對他以及周邊好友造成的影響，他也娓娓道來。

在台灣求學的過程以及追逐星夢的旅途中，記者問是否有遇到任何的困難以及挑戰時，費南多露出微笑且自信的表示，與其將不順遂的路途視為難關，他反倒認為那些都是一種祝福，是未來前行道路上的養分。

然而，即便樂觀開朗的他積極面對人生，意外總是會降臨，費南多特別提到，他因為摩托車的事故致右耳聽力損傷，但是經過這次意外，他得到來自多方提供的協助，其中包含朋友、共事的客戶、以及宏都拉斯在台大使館，讓他更充分了解到自己是多麼的幸運。

目前台灣政府正積極推動的新南向政策，費南多表示國家發展委員會也積極留才，這些舉動可以吸引更多人才來台發展增加勞動力，並逐漸減緩失業率。

費南多提及未來的發展職涯規劃時表示，目前他正與已進軍好萊塢的電影片商、製作人等合作，計畫發展電影作品，然而，腳踏實地的他希望自己能更努力，好好掌握每個演出機會。

另外，費南多表示工作及演出過程中，感受到台灣人的親切與專業，也因此希望幫助宣傳台灣文化，因為台灣人在他的眼裡，是那麼友善、慷慨跟溫暖，他認為只要懷抱著夢想來到台灣，都有可能實現，因此希望能讓更多人看見這片充滿可能性的土地，也讓台灣特有的多元文化跟美好風景被國際看見。

現在讓我們一起來看訪談的精華片段吧！



台灣英文新聞訪談費南多（影片來源：youtube）