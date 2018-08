川普批南非沒收白人土地　南非政府：偏頗看法

(台灣英文新聞/ 吳東文 綜合外電報導)南非新政府強制徵收白人土地的做法,引起爭議,甚至連川普,都在推特上表示,已經責成國務卿龐皮歐,了解此事。

川普在推特上説明,他責成龐皮歐,詳細了解南非政府,將白人持有的農場和土地,大規模徵收,甚至「大規模殺害農民」(the large scale killing of farmers)的行爲。

I have asked Secretary of State @SecPompeo to closely study the South Africa land and farm seizures and expropriations and the large scale killing of farmers. “South African Government is now seizing land from white farmers.” @TuckerCarlson @FoxNews