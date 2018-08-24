國際青年大使將訪印太地區　外交部讚臺灣最佳代言人

（臺灣英文新聞／鄧佩儒 臺北報導）外交部今（24）日舉行國際青年大使交流計畫出團授旗典禮，青年大使訪團自外交部政務次長徐斯儉的手中接下團旗後，便要在下週一（27）展開為期10天的友邦及新南向國家訪問之旅。

徐斯儉致詞時表示，今年的國際青年大使計畫主軸是「臺灣青年 世界公民」（Taiwanes Youth, Citizens of the World），青年大使自下週起將分為三個團隊前往亞太友邦與新南向國家訪問，範圍橫跨印度太平洋地區這個全球經貿與戰略的關鍵區域。

徐斯儉進一步指出，印太地區是目前全球經濟成長最強勁的地區，全世界有一半以上的貨物是由印太地區運輸，堪稱是世界貿易的生命線，區域的和平穩定對全球的重要性不可言喻，期勉青年大使「藉由出訪所見所聞，思考臺灣在印太地區所能扮演的角色。」

此次青年大使訪團分為三組，將分別訪問帛琉與菲律賓、索羅門群島與泰國，以及吐瓦魯與印度。在週五的授旗典禮上，帛琉駐臺大使歐克麗（Dilmei Louisa Olkeriil），以及泰國與菲律賓駐臺辦事處官員皆出席觀禮。

徐斯儉也提及，青年將承擔國家所賦予的使命，以及國內各界的期許，「各位出訪就代表臺灣，就是臺灣最佳的代言人」，希望青年大使為臺灣發聲，爭取各國人士的友誼與支持，成為名符其實的國際青年大使。

根據外交部，今年共有855位大專院校學生報名國際青年大使交流計畫，最終則有75位學生獲選為青年大使。

為拓展青年大使與訪問國家的交流層面，外交部此次安排的活動包括交流研習、志工服務，以及拜會參訪等，盼助青年大使瞭解政府在友邦及新南向國家進行各項的國際合作計畫。此外，青年大使也將進行文化外交，透過各式藝文表演的呈現，向出訪國家展現臺灣的多元文化。

根據外交部，自2009年起辦理的國際青年大使交流計畫，每年選拔我國大專院校的學生擔任青年大使，前往邦交國及友好國家訪問，多年來參與這個計劃的青年已超過1,600位，腳步遍及全球五大洲，成為臺灣年輕人參與國際事務的重要管道之一。

▶︎ 2018國際青年大使交流計畫（圖片來源：外交部提供）