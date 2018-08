格陵蘭北部「最後一塊冰層」　受暖化影響現裂縫

(台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合外電報導)全球暖化加速了南北極冰層的融化,近幾個月,有最古老與「最後一塊冰層」的格陵蘭北部海域更測到異常高溫,甚至冰層上還出現裂縫,這一現象令科學界擔憂。

網路新聞部落格《Marshable》引述英國《衛報》的報導,近幾個月,格陵蘭北部海域隨著北半球出現熱浪與氣候變遷,更出現過去未曾有過的現象;厚厚的冰層僅然出現裂痕。

法媒France 24報導,格陵蘭北部海域俗稱「最後一塊冰層」,在今(2018)年2月與8月初出現異常溫度,據北極地區莫裡斯傑賽普角氣象站(Kap Morris Jesup weather station)測得,該區域的溫度應維持在攝氏-20度以下,但2月份有10天的氣溫高於攝氏零度、以及冰層因熱風將它們帶離格陵蘭沿岸。最糟的事,這個氣象站在8月初還記錄到20世紀70年代有記錄以來,高達攝氏17度的新紀錄。

氣象專家Robert Vautard向法媒France 24表示,專家們認為此區的冰非常堅硬,但卻還會出現裂痕,透露氣溫變化的非比尋常。

一則刊登於社群媒體推特(Twitter)的貼文揭露於7月27日到8月13日,這段期間冰層裂開的景象,使得溫水隨裂縫而流進格陵蘭沿岸。挪威氣象局研究員Thomas Lavergne形容這個景象「美卻可怕」。

受全球暖化的影響,30餘年來,格陵蘭北部海冰的範圍正加速縮減,然而原本只會出現在夏天的現象,亦就是冰層間的缺口,卻異常地出現在8-9月間,Robert Vautard說道。若這個現象持續下去,科學界表示,到2050年夏天,這海域將會出現無冰層的狀態。

