格陵蘭北部「最後一塊冰層」　受暖化影響現裂縫

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合外電報導）全球暖化加速了南北極冰層的融化，近幾個月，有最古老與「最後一塊冰層」的格陵蘭北部海域更測到異常高溫，甚至冰層上還出現裂縫，這一現象令科學界擔憂。

網路新聞部落格《Marshable》引述英國《衛報》的報導，近幾個月，格陵蘭北部海域隨著北半球出現熱浪與氣候變遷，更出現過去未曾有過的現象；厚厚的冰層僅然出現裂痕。

法媒France 24報導，格陵蘭北部海域俗稱「最後一塊冰層」，在今(2018)年2月與8月初出現異常溫度，據北極地區莫裡斯傑賽普角氣象站（Kap Morris Jesup weather station）測得，該區域的溫度應維持在攝氏-20度以下，但2月份有10天的氣溫高於攝氏零度、以及冰層因熱風將它們帶離格陵蘭沿岸。最糟的事，這個氣象站在8月初還記錄到20世紀70年代有記錄以來，高達攝氏17度的新紀錄。

氣象專家Robert Vautard向法媒France 24表示，專家們認為此區的冰非常堅硬，但卻還會出現裂痕，透露氣溫變化的非比尋常。

一則刊登於社群媒體推特(Twitter)的貼文揭露於7月27日到8月13日，這段期間冰層裂開的景象，使得溫水隨裂縫而流進格陵蘭沿岸。挪威氣象局研究員Thomas Lavergne形容這個景象「美卻可怕」。

受全球暖化的影響，30餘年來，格陵蘭北部海冰的範圍正加速縮減，然而原本只會出現在夏天的現象，亦就是冰層間的缺口，卻異常地出現在8-9月間，Robert Vautard說道。若這個現象持續下去，科學界表示，到2050年夏天，這海域將會出現無冰層的狀態。