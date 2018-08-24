豪雨狂炸南台路淹至腰　專家指中央山脈成幫凶

（台灣英文新聞／社會組綜合報導）受到熱帶性低氣壓及外圍環流影響，南台灣多處積水封路，道路成河無法通行，台鐵台南後壁到林鳳營間淹水路線不通。氣象專家吳德榮指出，此熱低壓在季風低壓環流內發展，螺旋雨帶激發對流，加上西南風受地形舉升，使其和一般颱風相比毫不遜色。

中央氣象局預報中心前主任、氣象專家吳德榮在洩天機教室指出，此熱帶低壓在季風低壓環流內發展，低層水氣多，而熱帶低壓螺旋雨帶激發對流，加上西南風受地形舉升產生的對流，形成很強的降雨強度，和一般颱風相比毫不遜色。

台南學甲區淹水災情。(圖片由Karen Lai提供)

台南學甲區淹水災情。(圖片由Karen Lai提供)

蘋果也報導，這場暴雨竟在南部下起不輸當年莫拉克颱風的豪雨。嘉義鹿草從昨天下午5點至今天清晨5點，短短12小時累積雨量高達620.5毫米；當年莫拉克期間，屏東尾寮山單日降雨約1400毫米，鹿草半天破600，效率不輸莫拉克。

報導指出，熱帶低壓因移動速度緩慢致降雨時間拉長，地形抬升是雨勢一大助力，一向被譽為「護國神山」的中央山脈，此次反而阻擋讓水氣無處宣洩，雨全下在山脈西側，嘉義以南無一倖免，山脈東邊的花蓮卻一度出現大太陽。

台南市府截至23日晚間統計，雨勢造成5位民眾受傷，其中二位仍住院觀察，淹水戶數248戶，撤離人數10區共391人。

中央氣象局表示，今天受熱帶性低氣壓及外圍環流影響，天氣非常不穩定，持續針對雲林縣、嘉義縣市、台南市、高雄市、屏東縣、澎湖縣發布超大豪雨特報，中南部雨勢驚人，高屏嘉南4縣市，其中7個測站破700毫米。

嘉義地區23日傍晚開始降下大雨，造成多個鄉鎮淹水。圖為一輛行經新港鄉的嘉義縣公車拋錨在淹水的道路中。(圖片來源：中央社）

嘉義地區23日傍晚開始降下大雨，圖為故宮東路積水封閉。(圖片來源：中央社）