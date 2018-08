少量飲酒有益健康？  研究：滴酒不沾才是王道

(台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合外電報導)若你是全球1/3飲酒人口之一,別再以為「小酌怡情,大飲傷身」,偶爾來一杯無妨了。一項甚具規模的新研究指出,根本沒有所謂的酒精安全值。無論是紅酒或啤酒,為了健康,一杯都不可以!

CNN報導,根據23日發表在醫學期刊《刺胳針》(Lancet)的報告,2016年,全球15至49歲人口中,酒精是引發疾病及死亡之主因,每10人就有1人是因喝酒喪命。若以全年齡層來看,2016年280萬個死亡案例與酒精脫不了干係。

死因包括酒精引發的癌症、心血管疾病、肺結核等感染疾病、暴力及自殘等蓄意傷害行為、交通事故,以及溺斃及火災等意外傷害。

研究人員、華盛頓大學健康指標與評估研究院(University of Washington's Institute for Health Metrics and Evaluation)教授Emmanuela Gakidou表示,「我們以為一日一兩杯無妨,但證據會說話,事實並非如此。」

不意外的,由於人口眾多,中國、印度及俄國是酒精致死率最高國家。

研究來源是《2016全球疾病負擔》(2016 Global Burden of Disease report)報告,涵蓋1990年至2016年間,195個國家或地區,逾300種疾病釀成的死亡案例。本次研究針對15至95歲年齡層,檢視酒精對23種健康狀況的影響。

這項研究是首次將觀光業影響當地酒類銷售情況列入考量因素,更採取了整合分析法(meta-analysis),亦即運用統計技術,綜合先前獨立研究之結果,獲致更全面的論述。

針對此前對適量飲酒有益健康的論述,Gakidou不諱言,研究的確發現少量飲酒對二型糖尿病與缺血性心臟病(ischemic heart disease)具保護作用,「但酒精對整體健康的負面影響,完全蓋過這些益處。」