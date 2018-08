龐皮歐下周再訪平壤　暫無計劃和金正恩見面

(台灣英文新聞/ 吳東文 綜合外電報導)美國國務卿龐皮歐,下周將前往平壤,討論廢核具體程序。不過,美國國務院發言人強調,他目前沒有預計和金正恩見面。

龐皮歐在當地時間昨(23)日,於推特表示,將前往北韓進行相關協議,並宣佈曾在福特汽車高層待過的史蒂夫·比根(Steve Biegun),會負責領導團隊。

Excited to announce that Steve Biegun is joining our team as the Special Representative for #NorthKorea. He'll lead our efforts to achieve @POTUS' goal of final, fully-verified denuclearization of DPRK, as agreed to by Chairman Kim. pic.twitter.com/rUNCsiyscU