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龐皮歐下周再訪平壤　暫無計劃和金正恩見面

美國國務卿龐皮歐，下周將前往平壤，討論廢核具體程序。不過，美國國務院發言人強調，他目前沒有預計和金正恩見面。

By 吳東文,台灣英文新聞－編輯
2018/08/24 09:25
美國國務卿龐皮歐（左）及曾在福特汽車高層待過的史蒂夫·比根（Steve Biegun）（翻攝自國務卿龐皮歐推特）

美國國務卿龐皮歐（左）及曾在福特汽車高層待過的史蒂夫·比根（Steve Biegun）（翻攝自國務卿龐皮歐推特）

(台灣英文新聞/ 吳東文 綜合外電報導)美國國務卿龐皮歐，下周將前往平壤，討論廢核具體程序。不過，美國國務院發言人強調，他目前沒有預計和金正恩見面。

龐皮歐在當地時間昨（23）日，於推特表示，將前往北韓進行相關協議，並宣佈曾在福特汽車高層待過的史蒂夫·比根（Steve Biegun），會負責領導團隊。

 

 

日本《NHK》回顧，美國對北韓要求，申報核武器及核子設施等資訊，但北韓方面則要求減少經濟制裁，以及宣佈韓戰結束，雙方未能尋得共識。

另外，值得注意的是，根據報導，美國國務院發言人表示，目前龐皮歐美有和金正恩見面的打算，而將聚焦在雙方日後的日常溝通及對話。

龐皮歐下周再訪平壤　暫無計劃和金正恩見面
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