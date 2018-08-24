(台灣英文新聞/ 吳東文 綜合外電報導)美國國務卿龐皮歐，下周將前往平壤，討論廢核具體程序。不過，美國國務院發言人強調，他目前沒有預計和金正恩見面。

龐皮歐在當地時間昨（23）日，於推特表示，將前往北韓進行相關協議，並宣佈曾在福特汽車高層待過的史蒂夫·比根（Steve Biegun），會負責領導團隊。

Excited to announce that Steve Biegun is joining our team as the Special Representative for #NorthKorea. He'll lead our efforts to achieve @POTUS' goal of final, fully-verified denuclearization of DPRK, as agreed to by Chairman Kim. pic.twitter.com/rUNCsiyscU — Secretary Pompeo (@SecPompeo) 2018年8月23日

日本《NHK》回顧，美國對北韓要求，申報核武器及核子設施等資訊，但北韓方面則要求減少經濟制裁，以及宣佈韓戰結束，雙方未能尋得共識。

另外，值得注意的是，根據報導，美國國務院發言人表示，目前龐皮歐美有和金正恩見面的打算，而將聚焦在雙方日後的日常溝通及對話。

龐皮歐下周再訪平壤 暫無計劃和金正恩見面