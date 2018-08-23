沖繩浦添市立圖書館  把閱讀自主權還給孩子

德國著名數學家、哲學家兼法學家萊布尼茨（Gottfried Vilheim Leibnitz）提及：「圖書館的價值只在於其內容以及讀者對內容的利用，而不在於藏書的數量和珍藏的稀有程度。」在日本沖繩縣一個小小圖書館裡，體現了這句話的道理。

讓圖書館成為孩子身心充電的驛站

建築外觀以清水模為設計的浦添市立圖書館，色調低調內斂，如果事先沒從Google地圖得知這就是圖書館，還真的有可能會錯過，而容易被誤認為是當地文人雅士的民宅。

它隱藏於各式花朵、植栽與大樹的自然風光裡，成為社區的家庭文庫。走進圖書館的小徑，會發現館方在小徑上的每塊石頭地磚都刻劃著一個個的音符，彷彿告訴人們踏入圖書館就是一個讓人期待發生開心事情的進行曲，而音符連結而成的當地民謠，更凸顯了圖書館與當地社區連結的緊密度。

被綠意圍繞的浦添市立圖書館。

創新服務來自於讀懂使用者的心

從進入圖書館的那刻，你就可以感受到館方的體貼，提供大賣場式的推車，讓讀者可以把身上的負荷卸下，也可放入想要借閱的書籍。入口處有不同主題的書展展現多元特色。館藏空間最讓人驚豔的是館內的「兒童館藏區」。

在這個秘密基地裡，可以在不同角落靜靜地享受書與孩子、孩子與孩子相會的美好體驗。

仔細觀察後，才發現孩子的主動是來自官方圖書館空間的體貼設計：有不少放置大量繪本的書箱擺設在地面上，書櫃的擺設或書籍呈現的方式，都充分考量到學齡前或學齡兒童的需求與能力，讓學齡前幼兒不需大人協助也能輕易取書。

封面呈列的方式與視角，讓豐富鮮豔的圖案更能馬上吸引孩子的目光。而繪本圖書的分類則是按照書名的第一個字排列，也用圖像標示主題書籍，用數字標示適讀年齡，讓小讀者很容易透過封面或分類方式找到喜歡的書籍。

大量封面呈列的展示書籍。

此外，45度的小書桌，讓孩子很容易放置圖書進行閱讀，椅子的設計也考量到他們的身高。

兒童閱讀空間的體貼規劃，減少了孩子閱讀的障礙，他們可以自己發現自己想看的書、自己取得要看的書、自己翻閱書籍，將閱讀的自由與樂趣還給孩子，過程中完全不用仰賴大人的協助。在這裡小讀者不會因為圖書館複雜的書櫃擺設或呈列方式而破壞閱讀胃口。

針對無法靜下來的小孩，館方也提供說故事、繪本讀書會及紙芝居劇場等活動。在館內偶爾可以看見館員蹲下來將就孩子的視線，親切地向他們推薦一本本好書。

在AI人工智慧時代仍無法取代的就是有溫度的閱讀服務，浦添市立圖書館就是這樣讓從幼兒開始推廣閱讀不只是一種口號，而是用無所不在的境教來協助孩子培養閱讀習慣。這棟小而典雅的圖書館讓我們看見所謂的「創新服務是來自於讀懂使用者的心，而非僅是軟體或硬體的升級。」

符合幼兒閱讀需求的小桌椅。

打造兒童閱讀環境的閱讀循環

國際安徒生獎獲得者、知名兒童閱讀專家艾登．錢伯斯（Aidan Chambers）所出版的《打造兒童閱讀環境》一書中，提出了令人省思的「閱讀循環」理論。

此循環圈由選書（藏書、近在手邊的書、拿得到的書、陳列方式）、閱讀（閱讀時間、聽故事、自己閱讀）及回應（我好想再讀一次、讀書會、閒聊）三個環節組成，我們可從閱讀循環理論來解釋浦添市立圖書館成功推廣兒童閱讀的主因。

錢伯斯說：「讀者也是由讀者造就的。如果能夠有一位值得信賴的大人為小讀者提供各種協助，分享他的閱讀經驗，那麼孩子將可以輕易地排除擺在他眼前的各個閱讀障礙。一個從不閱讀，或者缺乏閱讀經驗的大人，是難以為孩子提供協助的。」

浦添市立圖書館為培訓新生兒家長成為「有協助能力的大人」，規劃一個以支援家長育兒為主題的特色館藏區（育兒教育、教養嬰幼兒與育兒保健等各類型圖書），並有幼兒說故事活動等親子共讀活動，讓新生兒家長能依循著孩子在閱讀循環中的進展，隨時肯定或協助孩子所完成的每個閱讀流程。

推動兒童閱讀最重要的是如何排除孩子在閱讀上的障礙，而不該是主觀地幫孩子選書、選擇閱讀的方式或閱讀的地點，卻讓孩子喪失了自己自主閱讀的動機。

培養孩子自主閱讀。

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