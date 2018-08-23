金曲天王天后封面御用設計師 操刀改版新北聯絡簿

新北市教育局今（23）日舉行「 107學年度品德教育聯絡簿改版記者會」，

新北市首創品德教育聯絡簿至今已滿10年，本次「 社團法人美感細胞協會」（以下簡稱美感細胞）跨界合作， 透過清新、簡潔的設計，提供學生多元創意揮灑空間，「 讓溝通成為簡單的事」。

市長朱立倫表示，聯絡簿是串起老師跟家長、家長跟孩子的橋樑， 期盼學校與家庭攜手合作推動，將學校及家庭的功能緊密連結， 讓品德教育不僅在學校深耕，更在家庭成長， 讓品德跟著聯絡簿成為每天的生活習慣，讓溝通變得更簡單、 更有溫度。

品德教育聯絡簿編輯小組施青珍校長表示，這次突破傳統框架， 找來金曲獎典禮視覺統籌及多位天后指定御用設計師顏伯駿操刀， 讓聯絡簿不只有「品德」，也融入「美感」經由「 一次又一次的理念衝突、激盪出美麗的浪花」 是這次跨域合作最佳的寫照。透過選文選圖，循序漸進地， 將相較於學科更為抽象的品德教育觀念傳達給學生， 讓好品德發揮潛移默化的作用，目前聯絡簿應該是全市使用最廣泛、 成效最顯著的媒材，從98年延續到現在，未曾間斷。 為了要讓品德教育聯絡簿更能受到親師生的青睞， 也為了十年來的堅持推動作為見證，。

設計師顏伯駿表示，聯絡簿應是親師生三方溝通的場域， 需要增加閱讀的舒適性與書寫的可能性，讓讀寫更輕鬆， 大家才會願意投入互相的創作與溝通之中，聯絡簿就像一本「書籍」 ，裡面有短文有長文，這次的設計專門為選文訂製插圖， 擴展知識性文章的想像空間，還有隱藏版的節慶特殊頁， 呈現不同嶄新的面貌。

「美感細胞」多年來一直致力於教科書再造計畫， 團隊結合多位臺灣知名設計師，重新設計教科書， 將美感融入課本中，有機會讓孩子接觸用心的配色、 不同線條手法與各種插畫風格， 從小給予孩子更多生活中美的刺激與元素。美感細胞也認為， 此次能正式與新北市教育局合作，一次性影響十多萬國中階段學生， 是一次很大的突破與改變，聯絡簿是連結老師、學生、 家長的重要媒介，讓品德與美感「聯」在一起， 更全面的進入孩子的生活視野中，讓溝通成為簡單的事！