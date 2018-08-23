新課綱實施關鍵年​：新北市新課綱行動協作平臺揭牌

新北市教育局邀集資深教務主任擔任課程督學及輔導員，今(23) 日成立「新北市新課綱行動協作平臺」， 針對學校需求量身訂製協作策略，陪伴學校完備新課綱課程規劃， 並分析診斷推動新課綱的問題，提供關鍵性解決策略。

蔣偉民副局長表示，因應107學度為新課綱實施關鍵年， 協作平台將整合並強化本市落實新課綱之課程教學支持體系與各項課 程推動組織，創造教育現場的改變與教學模式的翻轉， 營造出符合自發、互動與共好的課程發展及學生學習環境氛圍。

新北市自新課綱公布迄今，與各級學校教師、行政夥伴與家長， 透過共同合作與凝聚共識，經由實作、討論與修正， 著手準備相關配套措施，於105學年度率全國之先成立10個「 課程發展中心」，已辦理近400場研習，參與教師高達15, 000人次以上，精實建構教師課程發展與專業教學之支持系統； 另也建置「課程發展工作圈」的高中職學校行政支持系統， 迄今辦理超過24場增能工作坊，參與人次超過1,632人， 協助學校以系統思考建構符應十二年國教新課綱的學校總體課程。

106年起搭配高中職旗艦計畫， 帶領各公立學校全數成為試行新課綱學校， 並透過高中108課程計畫協作審閱機制等相關資源挹注與引導， 讓各校已於今年6月底前完成新課綱總體課程計畫草案。新北市已成 為各縣市推動新課綱跟進觀摩的領頭羊， 且各校在新課綱之各項整備工作已累積豐厚之基礎。