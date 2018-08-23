真正ETF專家 富邦投信獲《財資》大獎肯定

國際知名媒體《財資》雜誌舉辦的The Asset Triple A 2018亞洲ETF大獎得獎名單出爐，富邦投信首度參選即勇奪「 2018年台灣區最佳ETF發行公司高度評價獎(Best ETF Provider(Highly Commended), Taiwan)」及「2018台灣區最佳創新ETF產品大獎( Most Innovative ETF Product Awards, Taiwan)」兩項殊榮， 是國內唯一同時榮獲此兩項大獎的基金管理公司，此次獲獎， 乃是對於富邦投信在ETF卓越經營實力的肯定， 可望成為亞太地區最具潛力及指標性的ETF發行公司。

The Asset Triple A Asia ETF Awards向來為亞太區資產管理業者競相角逐的大獎， 每年參與業者眾多，因此成為市場上極具指標性的國際獎項之一。E TF是近年來快速發展的新型態投資商品， 富邦投信董事長胡德興表示，富邦投信從2006年發行第一檔ET F後，陸續已推出37檔ETF產品，截至7月底ETF規模已突破 新台幣千億元大關達1,079億元 ( 註: 資料來源為Bloomberg) ，除了追蹤臺灣、中國、美國、 日本、印度等重要國際金融市場指數，亦包含期貨、債券、 特別股及高股息等類型，ETF產品多元， 滿足大眾多元投資需求之外，更能活絡市場交易。

胡德興指出，近年來富邦投信全力發展ETF相關商品， 期望成為全方位ETF專家，在產品發展上的創新亦不遺餘力， 近幾年也屢獲國內外大獎肯定。如2016年底發行國內第一檔VI X期貨指數ETF—富邦VIX， 成為國人在避險操作時的另一個新型態工具， 僅僅成立不到兩年的時間，即已榮獲多項大獎肯定；2017年則推 出國內第一檔以公司治理為主軸的ETF，獲得投資人的熱烈迴響， 同年再推出亞洲第一檔美國特別股ETF， 由於其兼具股債雙重之特性，深獲投資人青睞。綜上所述， 富邦投信在ETF產品創新的開發上，可說成果斐然。

胡德興強調，富邦投信擁有頂尖專業的ETF投研團隊， 除積極發展多元化ETF商品外，亦針對短、中、 長期趨勢推出不同操作與配置，盡力完善投資人需求。 未來也將配合時勢潮流、持續秉持創新的理念， 開發更多元的新商品，此次獲獎充分表彰富邦投信在ETF發展上對 市場的重要貢獻，可望躋身成為亞太地區ETF發行公司中的翹楚。