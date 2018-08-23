新苗幼兒園、歡慶祖父母節「阿公，這樣玩！」「阿嬤，我來幫你！」

為呼籲社會大眾關懷長者， 位在深坑的新苗幼兒園創辦人柯淑華23日帶領園所內20多名小朋 友，結合愛心桌遊店家， 以實際行動前往拜會兆如老人安養護中心的長者， 展開別具意義的另類微孝志工體驗。

柯淑華表示:「百善孝為先，孝道的實踐要從小做起。 新苗幼兒園最重視孩子的品格教育， 平日在校內都有強調倫理的靜心課程， 所以當小朋友們知道能夠學以致用， 要來體驗當小小志工教爺爺奶奶玩桌遊時都非常興奮， 準備大顯身手一番。 小朋友能藉由當志工的微孝體驗能讓孝道的實踐從小紮根。」

台北兆如老人中心龔素瑛督導滿臉笑意的說：「 我國已經進入高齡化社會，關懷老人的工作實在是刻不容緩， 今天看到這麼多的小朋友來關懷爺爺奶奶，讓我們感到非常欣慰， 也希望社會大眾能多重視弱勢長者的權益，讓長者活得更有尊嚴， 生活品質更好」。

此次大力贊助活動商品的愛心店家「桌遊星球工作坊」 經理陳信翰則說：「桌遊是時下年輕人最流行的社交活動之一， 對長者而言，也是非常好的怡情、益智媒介，可以增進人際交流， 使心情愉快，而在動腦及動手的過程中，更能使手腦活化， 延緩老化。」「過年時新聞報導說，高齡者春節活動都很宅， 讓我聯想到，可以善用桌遊來讓足不出戶的長者能和家人、 朋友一起同樂，重新建立家庭與人際關係」陳信翰說。

會中新苗幼兒園的小朋友帶來活潑輕快的舞蹈表演， 逗得老人家好開心；孩子們更以別出心裁的方式關懷身邊長者， 由幼兒園老師和桌遊老師帶領小朋友下場教爺爺奶奶們一起玩桌遊， 「諾亞方舟」、「敲冰磚」、「拉密」、「快手疊杯」... 各款桌遊一上場，讓老少配玩得欲罷不能，大手、 小手在桌上你來我往，彼此協助卻又較勁揮舞， 爺孫們藉由時下最夯的桌遊活動搭起橋梁，促進了世代之間的溝通， 重現溫馨天倫，一同歡慶今年的祖父母節。