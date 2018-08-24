2018紅點獎結果出爐：台灣7件作品奪最佳設計獎

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）在柏林舉行的2018 紅點傳達設計獎台灣共7件作品獲頒最佳設計獎，包含赤兔影像結合抖肩舞，為捷克汽車品牌 ŠKODA拍攝的宣傳廣告、格式設計策劃的2017台灣文博會「我們在文化裡爆炸」，其他優秀的國際作品也兼具創意及質感。

紅點傳達設計獎 17 個參賽組別結果已經揭曉，今（2018）年共計有來自 45 國設計師、代理商與品牌，8,610 件作品參賽。獲得紅點獎認證作品共 649 件、最佳設計獎 58 件，另外，新銳設計獎、年度最佳品牌、年度最佳廣告公司則將於10月頒獎典禮上揭曉。

根據紅點統計，今年評審團授與紅點獎項作品件數共計 649 件；然而，經評審團認定，其創意能力與設計品質優異，值得獲頒紅點最佳設計獎作品僅 58 件，只佔總參賽件數的0.7%。



據紅點統計，今年全球僅0.7%的作品獲頒最佳設計獎（照片來源：紅點）

台灣於今年創下好成績，共獲 84 件紅點獎、7件最佳設計獎。其中，獲頒最佳設計獎的作品，包含赤兔影像結合台灣風俗民情以及抖肩舞，為捷克汽車品牌 ŠKODA 拍攝的線上宣傳廣告、曾被笑稱類似靈堂擺設的2017台灣文博會「我們在文化裡爆炸」，由格式設計負責的展覽也獲評審青睞。

另外，樹德科技大學、亞洲大學、大同大學、台南應用科技大學的同學，具備優異的設計水準，以紅點新秀身分為台灣拿下共 5 座紅點最佳設計獎。



赤兔影像為ŠKODA拍攝宣傳廣告 （影片來源：youtube）



2017臺灣文博會「我們在文化裡爆炸」（照片來源：格式設計）

本屆紅點傳達設計獎，則由聲動娛樂發行，羅景任執導的張惠妹歌曲「身後」音樂錄影帶、三頁文設計的「金曲28」主視覺海報、結合城市發展的記帳app「Fortune City」、世界首家零交易手續費的虛擬貨幣交易所「COBINHOOD Crypto Exchange」等。



張惠妹歌曲音樂錄影帶「身後」（影片來源：youtube）

榮獲紅點傳達設計獎的國際作品為傳達設計領域最新技術的濃縮精華，其中較特別的作品，包括 Serviceplan 為德國啤酒品牌 Le Beck’s 設計的限量版香檳杯外型啤酒罐：The legendary beer can； Publicis Pixelpark 為 PUMA 所開發「世界最快的財務年報」，是一部 9.58 秒的剪輯影片，將 PUMA 2017 年財務年報剪輯與世界最快跑者尤山·波特（Usain Bolt）結合，跑者奔跑衝刺並奪得世界紀錄的影像，完美呼應 PUMA 精神「Forever Faster」。



Serviceplan 作品 Le Beck’s 啤酒罐設計（影片來源：youtube）



Publicis Pixelpark為 PUMA設計「世界最快的財務年報」（影片來源：youtube）

本屆評審團隊分別來自九個國家，從文化和專業角度，對參賽作品進行適當審查，並依據作品類型調適應有的標準，包括設計理念、識別度，以及易於理解的程度。

其中一位評審為來自台灣羅申駿（Johnason Lo），擅長Motion Graphic的他表示，紅點評審們出自不同專業與文化背景，但是對於好設計應有的樣貌卻是有共識的。



紅點評選現場：兩位紅點評審 Rainer_Hirt、羅申駿（Johnason_Lo）（照片來源：紅點）

紅點傳達設計大獎的最大榮耀紅點至尊獎（Red Dot: Grand Prix.），凡拿下最佳設計獎的得獎者都有機會獲得，然而，在本屆2018年的評選當中，只有7件參賽作品最終摘下紅點至尊獎，都是該參賽組別中最優異的設計。

10月26日的頒獎典禮上將揭曉紅點至尊獎得主，也將於柏林舉辦紅點盛會和設計師之夜，各國設計界重量級人物也將齊聚見證「紅點新銳設計獎」與 10,000 歐元獎金得主的誕生，以及「紅點年度最佳廣告公司」和「紅點年度最佳品牌」的得主。