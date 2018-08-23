(台灣英文新聞/ 吳東文 綜合外電報導)南韓總統文在寅主打「所得主導成長」，但現實資料顯示，南韓貧富不均情況，正持續上升。

南韓《中央日報》報導，南韓總統府發言人表示，將真誠面對7月的統計資料結果，並努力解決問題，卻沒有明白提到文在寅如何看待南韓所得分配惡化的情況。

内部人士向《中央日報》承認，南韓貧富不均情況確實嚴重，但這正好證明文在寅主打的所得分配政策，有其必要性，並預言再等個2到3季後，效果就會慢慢出現。

報導介紹，目前南韓總統府最傷腦筋的，就是除了一直投入資金之外，沒有其他好辦法。對於南韓在野黨批評政府撒錢，内部人士反駁，如果沒有進行財政支出，則自營業社會安全網可能會崩潰，因此支出是無可避免的，但他也無奈坦誠，目前好像看不出政府支出的效果。

根據《中央日報》，在野黨呼籲文在寅，承認經濟政策失敗，放棄所謂「所得主導成長」。在野黨自由韓國黨首席發言人批評，文在寅才因拉高最低薪資，導致了「雇用惨事」，現在又發生了「（所得）分配惨事」，不斷增加新問題，因此總統府高官一定要下台。

另外，在野黨正確未來黨發言人更是直言，文在寅以所得分配為中心的經濟政策，已經到達極限。

文在寅所得重分配成效如何？數據：貧富差距惡化

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