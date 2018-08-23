食安問題在那？消基會站出來向政府、業者與消費者個別呼籲　

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合報導）還記得前幾年發生頂新餿水油、戴奧辛毒雞蛋等食安事件嗎？近年許多遭起訴的業者已都陸續遭法院判決無罪，我國法律出了什麼問題，讓這些業者一一受到保護呢？

消基會今（23）日開記者會回顧1979年，台灣發生首起黑心食安事件，亦就是米糠油事件，造成逾2000人中有16人因此死亡的事件，倖存者體內迄今多仍受毒油中「多氯聯苯」折磨，甚至禍延三代。39年過去了，我國黑心食安事件依舊層出不窮，讓人不禁懷疑政府在公共衛生與食品安全或製程管理上防弊的決心。

近幾年再度暴發的黑心食安事件，從塑化劑毒風暴、頂新餿水油事件、台灣米混碎米、毒澱粉事件、戴奧辛毒雞蛋，工業用明礬炸油條、手搖飲料店的茶類飲料殘留農藥、到近日的元山回收不良蛋重製等，黑心種類多的不勝枚舉。

隨著中元節屆臨，全民忙普渡之際，觀此台灣持續惡化的食安環境，若放任政府與業者漠視下去，或許部份國民明年就得換吃供品了。然而，這些黑心食品業者為了自身利益，視國民健康於無物，如此缺德無良的行徑，法院判決多被判無罪。

對此消基會認為，業者能夠逃過刑事責任制裁，正與台灣現今法律規範未臻周全有關。

消基會今日於是個別呼籲：

一、向政府

政府應研議修正「食品添加物使用範圍及限量暨規格標準」，並應明確禁止非可用於食品等級之食品添加物用於食用相關用途。 食品安全的把關，政府責無旁貸。政府應記取教訓，跨部會落實化學物質源頭管控，並儘速公告列管具食安風險之化學物質，杜絕化學物質流入食品製程。而各縣市衛生局也應留意資本額較小的家族企業經營者，避免成為食安死角。 政府可培養學校與民間食品藥物檢驗之研發團隊，廣納民間人力，並與專業人才一同研發最新檢測技術，使食安把關更有效率。

二、向業者

業者應善盡社會責任，落實自主管理，並作好食品製程衛生控管，勿規避政府稽查。 業者使用各項食品添加物於食品加工製程時，應確實檢視符合食安法規，絕不可心存僥倖將禁止用於食品之物質添加於食品中，害人又害己。

三、向消費者