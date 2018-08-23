AIT處長：美國對薩國深感失望　將持續支持臺灣

（臺灣英文新聞／鄧佩儒 臺北報導）新任美國在臺協會臺北辦事處處長酈英傑（Brent Christensen）今（23）日會面總統蔡英文時表示，美國對於薩爾瓦多與臺灣斷交感到非常失望，美國也將持續支持臺灣參與國際社會。

本月11日才抵臺履新的酈英傑，今日首度至總統府與蔡總統會面，他在致詞一開始便提及，美國對於薩爾瓦多與臺灣斷交感到「非常失望（deeply disappointed）」，且如同美國白宮方面先前所表態，美國政府正重新檢視與薩爾瓦多的關係。

酈英傑也批評，中國片面改變兩岸現狀不僅是有害的，也破壞數十年來為區域帶來和平、穩定及發展的架構，「美國將持續支持臺灣擴大對全球重要的貢獻，並支持臺灣對抗限制臺灣適當參與國際舞臺的手段。」

蔡總統則表示，無論如何，臺灣一定會堅守主權立場、堅持國家尊嚴，也會持續強化自我防禦的能力，以及捍衛自由民主的生活方式，「這是全體臺灣人民的底線，也是無可挑戰的普世公理。」

蔡總統指出，美國是臺灣最重要的安全和經貿夥伴，穩健的臺美關係也一直是印太區域和平、穩定及繁榮的基石，「我們會持續作為區域的穩定與良善的力量，絕不會因爲中國的脅迫，而放棄我們對正面良善和民主自由的堅持。」

酈英傑也提及，「臺灣是可靠的夥伴，也在印太區域扮演重要角色」，臺灣與美國共享利益與價值，美國也仰賴臺灣推廣區域的穩定及和平，「美國將與臺灣持續攜手保護雙方重視的價值，包括自由、民主、未來。」

最後，酈英傑表示，「我相信美臺之間目前的關係一如往常的好，但我更加期待與蔡總統攜手合作，進一步提升雙方的友誼及合作關係。」