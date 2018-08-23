身患絕症不放棄    新住民投身公益獲選抗癌鬥士

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）一位來自中國江西的新住民李永紅，來台多年，原以為將在台灣安身立命，平安終老，卻因身體不適就醫，被診出罹患乳癌。李永紅不被病魔打倒，積極接受治療，並加入台灣抗癌協會，投身公益，以自身抗癌故事鼓勵其他病友，獲選為抗癌鬥士。

內政部移民署主任秘書林興春於22日偕同行政院大陸委員會及財團法人海峽交流基金會人員等一行人搭乘行動服務列車，前往台中「冬冬之家」民宿，看似外表平凡的房子，卻藏有著動人的故事，民宿老闆娘李永紅，人稱冬冬，原本為江西籍新住民，嫁到台灣之後，因為環境、文化的不同，花了非常多的時間調適，幸好先生非常支持與鼓勵，讓她可以在台灣安身立命，

然而，多年前卻身體不適被醫生宣判得了乳癌，當下決定要用生命中僅剩下的時間做更多的事情，於是開始與家人一起攜手對抗病魔，並且加入台灣抗癌協會，與癌友一起騎單車抗癌做公益，也用自身的故事去鼓勵更多有同樣遭遇的家庭，也因此獲選為該協會第六屆抗癌鬥士。

癌症控制後，冬冬開始重新思考自己人生的意義，希望能用自己有限的生命，去協助更多需要幫助的人，在家人及陸籍配偶支持下，冬冬成立臺中市大肚山新住民關懷協會，希望將小愛化成大愛，集眾人之力照顧嫁到台灣來的姐妹，同時將住家閒置空間規劃為「冬冬之家」民宿，除給姐妹一個溫暖舒適的家外，也開放讓來台灣自由行的觀光客住宿，增加收入來挹注協會。

內政部移民署主任秘書林興春表示，透過這次行動服務列車，看到了新住民生活在台灣真實的樣貌，未來移民署會更加努力，不只是尊重、包容、接納新住民，而是讓每個新住民，能在台灣落地生根，並且開展出美麗的生命之花。