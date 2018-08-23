台專業救災經驗  新南向使節來台觀摩

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）為了解內政部消防署訓練中心各式實體模擬設施運作方式及台灣專業防災人員訓練方式，以及台菲防救災訓練長期合作的可能性，菲律賓、印尼及汶萊辦事處代表，經濟部國際貿易局局長楊珍妮及行政院經貿談判辦公室專門委員楊大慶等一行17人，於8月16日參訪消防署訓練中心。

面積達109公頃的內政部消防署訓練中心位於南投縣竹山鎮，是亞洲規模最大，世界第三大專業消防及救災實體模擬設施訓練基地，中心內實體訓練設施項目為全球最齊全、最先進且最多，吸引英國、日本、墨西哥、希臘及新南向國家派員來台參訪。

新南向國家駐台代表對於台灣訓練中心各項實體模擬設施、初任及現職消防人員專業訓練、國際化整備思維，以及特種搜救隊裝備器材與演練、消防人員著裝體驗及閃爆燃櫃體驗等事宜印象深刻。

鑑於東南亞地區天然災害頻繁，台灣對於各類型天然災害有豐富救災經驗，期許透過新南向政策推廣，擴大提供東南亞國家防救災專業訓練合作機會，進而強化東南亞地區救災聯防機制。

座談中，江副署長表示訓練中心近年來以有限人力與各機關、學校合辦國際班期不遺餘力，更悉心推動5大面向課程供南向推廣、設置穆斯林學員祈禱室及餐點等，以提供學員優質受訓品質。

期許未來行政院經貿談判辦公室結合各機關、學校資源，與消防署在既有國際辦班經驗基礎下，提供鄰近南向國家消防人員額外受訓機會並配合各式消防救災器材輸出，協助訓練中心朝向東南亞防救災訓練大平台邁進。