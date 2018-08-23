淡江全球服務實習計畫：學生接軌國際 反思辯正 

（台灣英文新聞／蔣佩庭 台北報導）隸屬於淡江大學蘭陽校區「全球政治經濟學系全英語學士班」的全球服務實習計畫(GSIP)，旨在讓學生寒暑假時去東南亞NGO服務實習，接軌國際拓展視野，每年寒暑假開放出團實習，沒跟到的同學，明（2019）年寒假還有機會。

全球服務實習計畫合作的NGO名單如下：

馬來西亞吉隆坡：淨選盟(Bersih) 馬來西亞吉隆坡：回教姊妹組織(Sister in Islam) 馬來西亞吉隆坡：隆雪華堂 馬來西亞吉隆坡：林連玉基金會 印尼日惹：Kotakhitam 柬埔寨金邊：DCCAM 泰國曼谷：亞洲自由民主選舉觀察組織(ANFREL) 菲律賓馬尼拉：IPER

不少人透過此實習機會，更深切地認識東南亞歷史背景、與當地居民直接交流、甚至是參加社運為人民貢獻心力，收穫很多十分精彩！

而許多同學雖然在出發前緊張擔心，但後來卻非常地放心自在，甚至大方表示此實習讓他們重新認識與感受這些不曾出現在旅遊願望清單上的國家。

GSIP服務實習團隊寒暑假出團，3到4個月前接受學生報名。面試者需要先提供自傳，說明為何要去實習，並對要前往實習單位有所瞭解與認識，入選後要進行兩個月的培訓，只要缺課或態度不佳，將不予資格。