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【快訊】中南部豪雨特報　停班停課最新消息

台中市、彰化縣、雲林縣、南投縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣均宣布停班停課措施

By 宇妍,台灣英文新聞－編輯
2018/08/23 17:49

圖片來源:中央社

更新時間: 17:49

發稿時間: 16:37　

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）​中央氣象局今(23)日16時30分發布豪雨特報指出：

熱帶性低氣壓影響，今(23)日嘉義以南地區有局部豪雨或大豪雨發生的機率，臺中至雲林、南投、臺東、澎湖地區及苗栗山區有局部大雨或豪雨發生的機率，桃園、新竹地區、苗栗平地及新北、宜蘭、花蓮山區有局部大雨發生的機率，請注意瞬間大雨、雷擊、強陣風，山區請慎防坍方、落石、土石流，低窪地區請慎防淹水。

大豪雨地區：嘉義市、嘉義縣、臺南市、高雄市、屏東縣。

根據中央社報導，教育部統計，今天共有9校「個別停課」。根據教育部校安中心今(23)日下午2時彙整的資訊，目前沒有縣市全面停課，個別停課的學校包括:

高雄市的高苑工商、岡山農工、中山工商、新光高中、正義高中、鳳山高中、鳳新高中；

台南市的長榮中學，合計9校，今天下午停課，主因是校園積水或有潛在危險。
目前回報校園災損的僅有台南市勝利國小，因樹木倒塌和校園嚴重積水，初估損失約新台幣5萬元。

至於各縣市停班停課最新消息，可參考以下連結

行政院人事行政總處 (表格資訊若有誤差,請以人事行政處公布為準)

臺中市 今天晚上停止上班、停止上課。
彰化縣 今天晚上停止上班、停止上課。
雲林縣 今天晚上停止上班、停止上課。
南投縣 今天晚上停止上班、停止上課。
嘉義市 今天晚上停止上班、停止上課。
嘉義縣 今天晚上停止上班、停止上課。
臺南市 今天晚上停止上班、停止上課。 
臺南市北門區錦湖國民小學:今天下午03:30起停止上班、停止上課。
高雄市 今天晚上停止上班、停止上課。
屏東縣 今天晚上停止上班、停止上課。

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豪雨
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