【快訊】中南部豪雨特報　停班停課最新消息

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（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）​中央氣象局今(23)日16時30分發布豪雨特報指出：

熱帶性低氣壓影響，今(23)日嘉義以南地區有局部豪雨或大豪雨發生的機率，臺中至雲林、南投、臺東、澎湖地區及苗栗山區有局部大雨或豪雨發生的機率，桃園、新竹地區、苗栗平地及新北、宜蘭、花蓮山區有局部大雨發生的機率，請注意瞬間大雨、雷擊、強陣風，山區請慎防坍方、落石、土石流，低窪地區請慎防淹水。

大豪雨地區：嘉義市、嘉義縣、臺南市、高雄市、屏東縣。

根據中央社報導，教育部統計，今天共有9校「個別停課」。根據教育部校安中心今(23)日下午2時彙整的資訊，目前沒有縣市全面停課，個別停課的學校包括:

高雄市的高苑工商、岡山農工、中山工商、新光高中、正義高中、鳳山高中、鳳新高中；

台南市的長榮中學，合計9校，今天下午停課，主因是校園積水或有潛在危險。

目前回報校園災損的僅有台南市勝利國小，因樹木倒塌和校園嚴重積水，初估損失約新台幣5萬元。

至於各縣市停班停課最新消息，可參考以下連結

行政院人事行政總處 (表格資訊若有誤差,請以人事行政處公布為準)