整合型南向交流　新北赴澳洲、紐西蘭促產業對接

（台灣英文新聞 / 文化組 綜合報導）繼首站印尼後，新北市「整合型南向交流」再率該市29家廠商、43位業者，前赴澳洲墨爾本及紐西蘭奧克蘭，推動產業對接及城市交流。

在城市交流方面，墨爾本是2017年國際智慧城市論壇（ICF）全球首獎得主，新北市則連續 3 年獲選為全球七大智慧城市，雙方就智慧城市、農業轉型及新投資機會進行交流。

另一方面，奧克蘭市關注氣候變遷、永續發展，並設下2050年永續城市轉型目標。雙方在氣候變遷、環保及智慧城市的發展理念有至一同，奧克蘭市副市長亦對新北廢棄物處理、資源回收回饋機制等措施表示肯定。



在產業及公協會交流方面，新北市工業會理事長及新北市智慧城市產業聯盟理事長，與當地公協會及台商會簽署合作備忘錄，啟動兩地台商合作機制，以利取得市場訊息，打入當地供應鏈系統。

此外，紐澳智能城市委員會（SCCANZ）主席對新北智慧城市廠商的問題解決能力及商業模式印象深刻，主動表達意願，盼至新北市參訪，協助媒合新北智慧城市廠商與澳洲政府單位。



新北市107年度委託中華民國對外貿易發展協會辦理出口拓銷團，3場貿洽會共吸引168家買主，預估商機新台幣4.5億元。除了擴大出口商機，更建立了產業鏈結、強化國際能見度，有助拓展新南向商機。