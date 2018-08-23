【貿易戰】新關稅制裁生效  美中同時對160億美元商品開鍘

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合外電報導）儘管美中代表已在華府展開新一輪貿易談判，美國對中國第二波關稅制裁仍於今（23）日中午正式生效，雙方各自對彼此總值160億美元之商品施加25%關稅。

《美聯社》報導，受影響之商品包括美國汽車及金屬廢料，中國工廠機具及電子產品等。

美國於7月6日對中國實施第一波制裁，針對340億美元中國商品課徵25%關稅。中國旋即以同等力道展開關稅報復。目前雙方陣營並無讓步跡象，分析家警告，這場爭端恐延燒至2020年，使全球經濟成長掉0.5個百分點。

值談判前夕，中國國營媒體《環球電視網》（China Global Television Network）播了一段嘲諷川普的短片，主持人以英文說道，「針對您指出應戒除波本酒與培根等美國產品，我們僅代表醫生感謝您。」內容意指中國對美國相關商品的關稅報復。

川普亦打算對中國2,000億美元商品再祭出25%關稅，若付諸實行，北京將對600億美元美國商品回敬制裁行動。中方提出的規模不如美國，恰反映了美中貿易逆差之大，使中國手上籌碼所剩無幾。

中國2017年向美國進口1,300億美元商品，以目前對美施加共1,100億美元商品來看，手上只剩200億美元的牌可用了。除了關稅制裁，商界更憂心中國接下來將對境內美國企業下手。