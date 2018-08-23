  1. 首頁
  2. 財經

【貿易戰】新關稅制裁生效  美中同時對160億美元商品開鍘

美對中貿易逆差之大，關稅制裁戰，中國手上已快沒牌了

By 黃紫緹,台灣英文新聞－編輯
2018/08/23 15:22
中國國營媒體嘲諷川普影片（美聯社）

中國國營媒體嘲諷川普影片（美聯社）

中國機具（美聯社）

中國機具（美聯社）

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合外電報導）儘管美中代表已在華府展開新一輪貿易談判，美國對中國第二波關稅制裁仍於今（23）日中午正式生效，雙方各自對彼此總值160億美元之商品施加25%關稅。

美聯社》報導，受影響之商品包括美國汽車及金屬廢料，中國工廠機具及電子產品等。

美國於7月6日對中國實施第一波制裁，針對340億美元中國商品課徵25%關稅。中國旋即以同等力道展開關稅報復。目前雙方陣營並無讓步跡象，分析家警告，這場爭端恐延燒至2020年，使全球經濟成長掉0.5個百分點。

值談判前夕，中國國營媒體《環球電視網》（China Global Television Network）播了一段嘲諷川普的短片，主持人以英文說道，「針對您指出應戒除波本酒與培根等美國產品，我們僅代表醫生感謝您。」內容意指中國對美國相關商品的關稅報復。

川普亦打算對中國2,000億美元商品再祭出25%關稅，若付諸實行，北京將對600億美元美國商品回敬制裁行動。中方提出的規模不如美國，恰反映了美中貿易逆差之大，使中國手上籌碼所剩無幾。

中國2017年向美國進口1,300億美元商品，以目前對美施加共1,100億美元商品來看，手上只剩200億美元的牌可用了。除了關稅制裁，商界更憂心中國接下來將對境內美國企業下手。
貿易戰

相關新聞

美中貿易戰何時結束？川普：等到習近平讓步
美中貿易戰何時結束？川普：等到習近平讓步
2018/08/21 12:24
華爾街日報：習近平想早日結束美中貿易戰
華爾街日報：習近平想早日結束美中貿易戰
2018/08/18 11:34
日媒時評：川普將用貿易戰摧毀中國
日媒時評：川普將用貿易戰摧毀中國
2018/08/10 09:30
【美中貿易戰】日媒：習近平的牌快用光了
【美中貿易戰】日媒：習近平的牌快用光了
2018/08/07 09:36
【貿易戰】回擊美國鐵鋁關稅　俄報復性關稅即日生效
【貿易戰】回擊美國鐵鋁關稅　俄報復性關稅即日生效
2018/08/06 13:30