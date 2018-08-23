尋找可持續性的材質　樂高從純植物提煉原料

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合外電報導） 色彩斑斕的樂高積木是孩子們築夢的第一磚，隨著氣候變遷的加劇與環保意識的抬頭，丹麥商樂高集團決定逐步將原本的塑膠積木汰換為可持續性的材料，以保護環境與減少碳足跡。

綜合外媒報導，樂高集團自本(8)月1日起已陸續在美國、加拿大、英國、德國與奧地利等歐美國家推出新材質的積木，從樹、葉子到草叢等25種都有，這些積木的材質都是來自純植物原料-甘蔗。

樂高集團的副總裁Tim Brooks表示，對於新積木磚，無論是在外觀還是在品質上，孩子們與家長都不會發現任何差異性。值得開心的是，這些植物性塑膠不只能降低碳排放，還可以減少對環境的衝擊。

然而，當各界為這創新研發喝彩時，卻有媒體報導「這樂高積木磚並非是生物可分解的材質」，也就是說，一旦新積木磚落入大環境中，只會為原本的塑膠汙染，雪上加霜。

自樂高集團與合作半世紀的石油公司SHELL分手後，該公司就啟動「Plants from Plants」計畫，並參與世界自然基金會(World Wild Fund)的「氣候拯救者(Climate Savers)」計畫，尋找可替代目前公司90%的ABS塑膠材質的原料。

因為，ABS樹質是Acrylonitrile(丙烯腈 )、Butadiene(丁二烯)與Styrene(苯乙烯)的共聚物，儘管該材質耐磨、耐油，也有良好的可塑性等，卻和石油化工原料脫不了關係。

在這積木磚裡所延伸出的另一個爭議點則是甘蔗，雖然已經證實該植物較少汙染，但在其生長過程中尚需使用大量的水與農用化學品。所以對於一年生產310億個元件的樂高來說，不應單單將原料取用自甘蔗，而是要調整原料與生產技術以達到所期望的目標，「2030年將大部分的核心產品替換成100%可持續性的材料」。