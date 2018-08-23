〈時評〉台薩斷交　九二共識只是藉口

在中國的利誘之下，薩爾瓦多正式與台灣斷交，當前總統馬英九和部分藍營人士將斷交矛頭直指「九二共識」，其實是搞錯大方向，重點是在美中台關係的動態發展，才是中國是否斷台灣邦交國的首要考量。



民進黨政府上台兩年，台灣失去了五個邦交國，然而，對岸用盡各種方法，脅迫蔡英文總統和民進黨接受九二共識，這是不爭的事實，但斷交與否，九二共識顯然不是中國最主要的考量。



因為就算是前總統馬英九執政時期，完全接受九二共識的論述與主張，但中國仍趁著馬英九出訪貝里斯之際，宣布與甘比亞建交。當時，兩岸關係仍是在九二共識的基礎之上，中國一樣無視馬政府的活路外交。



另一方面，民進黨不接受九二共識，早已不是新鮮事，中共卻費盡心思，在短短兩年內灑下大把銀子，一再重施故計，用金錢挖走台灣的邦交國，顯見決定斷我邦交國與否的重點，也不只有九二共識這件事，而是有其他更多政治盤算。



這些算盤的背後，可能是來自於要對台灣提出警告，也可能是美中關係交惡，或是中共見不得美台關係好轉。



中共除了選在蔡總統執政周年拔掉台灣邦交國外，上次美中台之間，主要是發生了美國拒絕中國參與環太平洋軍演，這一次則是美中貿易戰開打，中國逐漸陷入頹勢；另一項觀察指標，是上次美國陸續通過多項友台的政策或法案，這次則是蔡總統過境美國，以中華民國元首、台灣領導人的身分參觀美國聯邦機構。



因此，說穿了，九二共識只是一項表面的藉口，就算台灣屈服在九二共識的大帽子底下，只要美中台關係又出現變化，台灣就隨時會被中共拿出來大作文章，絕不是像馬英九或藍營人士口中所言，只要接受九二共識、兩岸關係就能迎刃而解，那是緣木求魚、痴人說笑。



事實上，台灣的國際關係，幾乎完全取決於美台發展，只要美台關係愈緊密，中共就會愈看不慣，進而出手阻擋台灣的國際舞台，這是威脅，也是台灣的機會，就看美中台如何繼續擺盪，並且導向對自己有利的情勢發展。

（作者李平華，資深媒體人）