憂危害國安　澳洲5G設備禁用華為產品

(台灣英文新聞/宇妍 綜合外電報導)澳洲政府今(23)日宣布,由於擔心國家安全遭到外國干預以及駭客攻擊的風險,將禁止中國電信商華為,提供澳洲5G行動網路相關技術和設備。

這是根據澳洲安全當局的建議而採取的行動,意味澳洲和其最大貿易夥伴中國的關係轉趨惡劣,先前澳洲政府曾指控中國干涉澳洲內政。

澳洲華為公司今(23)日也在官方推特上證實,澳洲政府已經通知他們,要禁止華為(Huawei)參與澳洲的5G合作開發,而中國另一家大廠中興通訊(ZTE Corp.),也在封殺名單中。

澳洲華為的官方推特po文指出:「這對消費者而言,是非常令人失望的結果。華為是全球5G的領導者,並且已經在澳洲提供安全的無線科技設備,長達15年之久。」

澳洲政府的舉措使得該國和美國站在同一陣線上。不久前美國也以類似理由,限制中國華為和中興兩家公司,進入有利可圖的美國市場。

We have been informed by the Govt that Huawei & ZTE have been banned from providing 5G technology to Australia. This is a extremely disappointing result for consumers. Huawei is a world leader in 5G. Has safely & securely delivered wireless technology in Aust for close to 15 yrs