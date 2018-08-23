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憂危害國安　澳洲5G設備禁用華為產品

By 宇妍,台灣英文新聞－編輯
2018/08/23 14:19

圖片來源:華為官網

（台灣英文新聞／宇妍 綜合外電報導）澳洲政府今(23)日宣布，由於擔心國家安全遭到外國干預以及駭客攻擊的風險，將禁止中國電信商華為，提供澳洲5G行動網路相關技術和設備。

這是根據澳洲安全當局的建議而採取的行動，意味澳洲和其最大貿易夥伴中國的關係轉趨惡劣，先前澳洲政府曾指控中國干涉澳洲內政。

澳洲華為公司今(23)日也在官方推特上證實，澳洲政府已經通知他們，要禁止華為(Huawei)參與澳洲的5G合作開發，而中國另一家大廠中興通訊(ZTE Corp.)，也在封殺名單中。

澳洲華為的官方推特po文指出：「這對消費者而言，是非常令人失望的結果。華為是全球5G的領導者，並且已經在澳洲提供安全的無線科技設備，長達15年之久。」

澳洲政府的舉措使得該國和美國站在同一陣線上。不久前美國也以類似理由，限制中國華為和中興兩家公司，進入有利可圖的美國市場。

 
華為
中興
澳洲
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5G

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