勵馨首屆性平影展響應#MeToo運動　聚焦女權議題及移工生活

（台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導）已成立30年的勵馨基金會，致力提倡平等人權，並為弱勢族群發聲。基金會今（23）日記者會上宣布與CNEX紀實頻道合作舉辦「第一屆勵馨性別影展」，響應美國好萊塢#MeToo運動，播放女權議題相關作品，共計37場次將於9月1日開跑。

自去（2017）年美國好萊塢爆發性騷擾醜聞，受害者紛紛跳出來指認的風波下，#MeToo運動開始蔓延至全球，然而，亞洲除了南韓以外，還是處於噤聲的階段。



勵馨基金會執行長紀惠容（照片來源：台灣英文新聞/劉怡均）

勵馨基金會執行長紀惠容表示，即將播放的37個電影場次，會進入學校、社區及電影院，希望透過這股力量，能夠讓大家更了解他們的生活，且今年勵馨特別專注在#MeToo運動跟移工議題，因為我們看到移工的脆弱處境，並提供庇護所希望能幫助他們找回公義。

首屆的勵馨性別影展從女性角度切入，共9大主題分別為「移工」、「遊民」、「未婚媽媽」、「變裝」、「親密關係暴力」、「女性情誼」、「性產業」、「同婚平權」、「女性無家者」。



《暴風製造者》（照片來源：CNEX）

其中，影片《暴風製造者》為這次影展的推薦作品，暴風製造者為人口販子的代名詞，此片描述柬埔寨籍年輕女子阿雅，從家鄉農村被販賣到馬來西亞勞工仲介機構成為女僕，工作期間遭受凌虐，被剝削的她甚至沒有拿到收入，之後返鄉時跟當初被賣掉一樣一貧如洗，但身上及心裡卻滿是傷疤。

新北外勞庇護中心督導李凱莉表示，被剝削的移工不只在經濟上受到壓制，也在宗教上面臨一樣的問題，有移工表示在職業訓練所，負責人要求他們跟阿拉發誓，出國工作後，絕對不求救，所以沒有人敢打求救電話，因為他們已經對阿拉發誓。



CNEX營運總監史祖德（照片來源：台灣英文新聞/劉怡均）

CNEX營運總監史祖德表示，紀錄片如同社會的一面鏡子，我們希望透過這面鏡子，讓觀眾可以看到更真實及深入的事情，坦白說一部影片的時間有限，沒有辦法告訴大家所有的事情，就像作文中的引言一般，達到影片中最重要的訴求點，希望這10部挑出來的紀錄片，可以讓大家對他們的處境有開始的認識，然而，後續的動作才是最重要的。



《如果我是男人》（照片來源：CNEX）

這次影展即將播映3部保護級及7部普遍級影片，其中《看她輕輕飛起》描述身為賤民階級的女性，在邁入成年後如何替自己爭取更好的生活；《走出傷痛》請15位女遊民談論他們在街頭討生活的辛酸，並分享各自經歷；《如果我是男人》以表演藝術家黛安·托爾（Diane Torr），於1989年在紐約開設的Man for a Day Workshop 工作坊為題，藉由讓許多學員變裝體驗當男人的故事。

第一屆勵馨性別影展將從9月1日開跑至12月31日，對於完整播映片單及場次有興趣的朋友，可以前往活動頁面查詢。