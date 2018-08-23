台遊戲電影規格拍攝　好萊塢等級鬼斧神工視覺特效

（台灣英文新聞／藝文組綜合報導）一家台灣遊戲業者推出新款遊戲，最吸睛的是，四個遊戲角色彷彿從遊戲中現身真實世界，乍看以為是特效製作出來的遊戲角色，但其實他們是真人所扮演的，360度無死角完美到不行的精靈與戰士，醜帥卻魅力無敵的獸人與矮人，光是要選出最合適的角色，就耗費了製作團隊好一番功夫。

高質感電視廣告播出後引起討論，劇情彷如台灣版「復仇者聯盟」，而這支遊戲廣告背後可是扎扎實實由台灣導演及特效公司所製作的，導演奚岳隆，活躍於廣告及電影界，屢獲國際獎項，曾為香港TVB電視台打造「MyTV Super Station ID-TVBuddy Meets Set Top Men」獲得2017紐約國際電影電視節大獎，2016年為賓士所拍攝的年度VR大片「極智逃生Escape」亦大獲好評，擁有豐富創意與鮮明影像風格，十餘年的特效製作經驗。

特效團隊則由台灣的兩大特效公司攜手打造：奚岳隆導演的Lmotion Production樂映像製作及SHIGEHARU TOMOTOSHI王重治的SOL VFX索爾視覺特效有限公司。特效監製/導演王重治，曾赴美專研影視特效，並進入加州知名特效公司Hydraulx服務，參與過「阿凡達」、「美國隊長」、「X戰警：金剛狼」等好萊塢大片的視效製作，現在匯集美、日、台特效領域人才，呈現國際水準的視覺作品。