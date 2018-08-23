百年保險櫃終於打開！　台北老鎖匠擊敗日本達人

（台灣英文新聞／社會組 綜合報導）宜蘭冬山鄉公所有一個近百年歷史的保險箱，一直放著沒使用，公所號召各路開鎖好手來挑戰，連日本開鎖達人都來台挑戰3次卻失敗。不過來自通化街的吳坤浩老師傅，昨(22)日不到一小時就成功破解，讓裡面塵封近一甲子的文件重現在眾人眼前。

大家欣喜若狂，因為這個有百年歷史的保險櫃，距離上次開啟已是約50年前，日本解鎖達人來台挑戰3次都以失敗收場，最後是這位台北來的老鎖匠，僅僅花了50分鐘就完成任務。

左為開鎖成功的吳坤浩。中央社

綜合民視新聞與中央社報導，昨(22)日確定百年保險櫃的鎖打開後，公所人員煞有其事的把先前貼上的封條撕開，所有人屏氣凝神，還確認現場攝影機已經準備好，都能補捉這歷史的一刻。

沒想到打開門發現竟是櫃中櫃，而且還上了鎖，但這對老鎖匠吳坤浩而言完全不成問題，輕鬆解鎖，終於揭開這保險箱的神秘面紗。

公所人員清點發現保險櫃裡頭有三層木櫃，第一層空的，第二層抽屜也是空的，第三層抽屜裡則放了一疊火險保單、權狀和存款簿。

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家住台北市通化街的吳坤浩今年68歲，有38年鎖匠資歷。他特別喜歡挑戰鑽研解鎖，還曾幫前立法院長王金平解開過保險櫃，這次成功解開了百年保險櫃的鎖，也開心收下1萬5千元懸賞獎金。

有人稱讚他是另類「台灣之光」；但吳坤浩謙虛地說，經歷比日本達人多了數十年，這沒什麼了不起。

去年（2017)開始，冬山鄉公所廣發英雄帖，號召各路開鎖好手，獎金從5000元起不斷加碼，歷經一年半終於打開了保險櫃。

冬山鄉公所的前身是「冬山庄役場」，日治大正9年（1920年）實施地方自治後成立。走過近百年歲月後，早期的文件與設備先後流失，只剩一只高90公分、長寬各55公分，重達300公斤的保險櫃留存至今。



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這只保險櫃原本埋在舊鄉公所雜物堆中。4年前，新辦公廳舍落成，公所員工在搬新家時，才發現外殼已經鏽蝕斑駁的保險櫃，櫃面浮刻有「登錄」與「明石製」等字樣與紋飾，解鎖轉盤則是刻寫日文片假名當密碼，公所推估年份約在日治大正年間（1912至1926年）。



由於年代久遠，部分片假名圖案已模糊不清，鄉長謝燦輝曾詢問許多公所退休老員工，推估保險櫃已有50多年未曾被開啟。現任公所人員不知道密碼，也沒有鑰匙，櫃內有什麼物品，大家都很好奇。



去年(2017)初，鄉公所曾懸賞新台幣5000元，徵求開鎖好手解開謎底，後來加碼到1萬元，都沒人挑戰成功。



一家日本電視台在網路上得知消息後，請來一名號稱「沒有他解不開的鎖」的日本開鎖達人，先後於去年8月16、17日到鄉公所挑戰，但都沒結果。



這名日本開鎖達人與拍攝團隊，去年8月21日上午第三度到冬山鄉公所挑戰，經過3個多小時後仍失敗收場，帶著失望心情搭機離台。

吳坤浩今年68歲，有38年鎖匠資歷。中央社